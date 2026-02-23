edición 8032 - visitas hoy 22673

Tres noches de música y cultura despidieron el verano en la CCA de Malvinas Argentinas

Tres noches de música y cultura despidieron el verano en la CCA de Malvinas Argentinas
El ciclo cultural Casa Abierta en la Casa Cultura y Arte (CCA) ofreció tres noches de música, danza y actividades al aire libre, con propuestas que fueron desde electro sunset hasta peña con Chango Spasiuk.

Casa Abierta en la Casa Cultura y Arte (CCA) cerró el verano con tres noches de música y encuentro. El ciclo ofreció a vecinos y vecinas un espacio para disfrutar la cultura al aire libre, con propuestas variadas que fueron desde electro sunset hasta chamamé y cumbia.



El viernes comenzó con electro sunset por Inmersión de las Máquinas, que incluyó el live set “La Central Telefónica”, Nube Rosa, Amor a las Máquinas, y el DJ set de Vika y Sanpi, acompañado de visuales que llenaron el patio de la CCA.


El sábado, la cumbia tomó protagonismo en una noche de Cumbión, con La Junta Vallenata y la Orquesta Municipal, interpretando un repertorio tropical. La velada incluyó un DJ set de vinilos a cargo de El Poder de Colombia.


Finalmente, el domingo cerró el ciclo con la Peña en el Patio, con la participación del compositor y acordeonista de chamamé argentino Chango Spasiuk. Además, se presentaron cuadros de danza por elencos locales y la previa musical estuvo a cargo de artistas de Malvinas Argentinas.


Cada noche de Casa Abierta contó con foodtrucks, un domo para las infancias y sectores chill preparados especialmente para la ocasión. Entre los artistas invitados también participaron Dante Spinetta y Martín Pugliese, sumando su música al ciclo que incluyó noches de cine, una edición especial por el Día de los Enamorados y un homenaje a Luis Alberto Spinetta en los inicios de la propuesta.


Con este cierre, Casa Abierta se despide del verano 2026 y la CCA continúa ofreciendo a la comunidad espacios para el arte y la cultura en Malvinas Argentinas.

Catherine Araujo Hernandez, CUIT 27-96321867-4, transfiere el fondo de comercio del rubro barbería, expediente de habilitación N° 4112-14214/23, sito en Boulevard del Mirador 530, Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, a Pablo Daniel Brandan, CUIT 20-30148290-7.

