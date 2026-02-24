edición 8032 - visitas hoy 22676

San Fernando

San Fernando abrió la inscripción a sus actividades deportivas 2026

El Municipio de San Fernando abrió la inscripción para todas sus actividades deportivas 2026. Vecinos y vecinas podrán registrarse online o presencialmente en los Polideportivos, con propuestas que incluyen natación, yoga, fútbol, hockey y más.

San Fernando inició la inscripción 2026 para sus actividades deportivas. Vecinos y vecinas con domicilio en la ciudad podrán registrarse a través de la web www.sanfernando.gob.ar/deportes2026 o presencialmente en los Polideportivos. La oferta incluye natación, pileta libre, yoga, ritmos latinos, gimnasia, fútbol, hockey, handball, básquet, vóley, crossfit, indoor, remo, canotaje y más.



La inscripción se organiza según un calendario por Polideportivos:



  • Lunes 23/2: Polis N°1, 2 y 3

  • Martes 24/2: Polis N°4, 5, 6 y 7

  • Miércoles 25/2: Polis N°8, 9, 10 y 11


El sistema web permite a los vecinos completar fácilmente el formulario online, conocer los turnos disponibles y agilizar la inscripción.


Requisitos y validación


Para participar, es indispensable contar con domicilio en San Fernando, acreditado en el DNI. Una vez completada la inscripción online, los vecinos deberán presentarse en el Polideportivo elegido con el DNI original y abonar la actividad correspondiente en un plazo de cinco días hábiles.


Personas con discapacidad


La inscripción para personas con discapacidad debe realizarse exclusivamente de forma presencial en el Polideportivo N°8 (French 1500), de lunes a viernes de 9 a 13 h. Se debe presentar el DNI del inscripto y del adulto responsable, junto con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Para consultas, los interesados pueden comunicarse por mail a apcdsanfer@gmail.com o por Tel/WhatsApp al 1136975386.


Contacto de Polideportivos



  • Polideportivo N°1: French 2650 – Tel: 4580-5684 – Mail: poli1inscripcion@gmail.com – Instagram: @polideportivo1sanfer

  • Polideportivo N°2: Ruta 202 y Pueyrredón – Tel: 4575-3443 – Mail: poli2sanfer@hotmail.com – Instagram: @polideportivo_2

  • Polideportivo N°3: 9 de Julio y Río Luján – Tel: 4744-5214 – Mail: polideportivo3sanfer@hotmail.com – Instagram: @polideportivo3

  • Polideportivo N°4 (Personas Mayores): Miguel Cané y Paraná, Virreyes – Tel: 1132754480 – Mail: poli4sanfer@hotmail.com – Instagram: @adultosmayoressanfdomunicipio

  • Polideportivo N°5: Guatemala 3053 – Tel: 4519-9316 – Mail: polideportivo5sanfer@hotmail.com – Instagram: @polideportivo5

  • Polideportivo N°6: Avellaneda 4848 – Tel: 4519-9380 – Mail: polideportivo6sanfer@hotmail.com – Instagram: @Poli6sanfer

  • Polideportivo N°7: Int. Arnoldi y Alvear – Tel: 4506-3698 – Mail: poli7adm@outlook.com – Instagram: @poli_7_sanfer

  • Polideportivo N°8: French y Chacabuco – Tel: 4589-9673 – Mail: polideportivo8sanfer@hotmail.com – Instagram: @polideportivo8

  • Polideportivo N°9: Serrano y Ruta 202 – Tel: 5245-6261 – Mail: Polideportivo9adm@gmail.com – Instagram: @polideportivo9

  • Polideportivo N°10: Alte. Martin y Escalada – Tel: 4506-3101 – Mail: infopolideportivo10@gmail.com – Instagram: @polideportivo10

  • Polideportivo N°11: Pellegrini y Av. Avellaneda


 

