El gremio ferroviario advierte que en marzo circulará un solo tren por hora en el AMBA por la desinversión

Advertencia del gremio ferroviario por la reducción del servicio

El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, alertó sobre la reducción de formaciones, la salida de maquinistas y la falta de insumos, y comparó la situación actual con el vaciamiento previo a las privatizaciones de los años noventa.

El secretario general del gremio ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, advirtió que el sistema ferroviario de pasajeros atraviesa un proceso de fuerte deterioro producto de la desinversión, la reducción de personal y la falta de insumos esenciales para el funcionamiento diario.

Según afirmó, si este escenario se mantiene, a partir de marzo de 2026 circulará un solo tren por hora en todos los ramales de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que implicaría una drástica reducción del servicio para miles de usuarios.

Menos formaciones y cierre de ramales

“Cada vez estamos con menos formaciones en servicio”, sostuvo Maturano, y señaló que en los últimos meses se avanzó con el cierre de distintos ramales de pasajeros, entre ellos los servicios de Bahía Blanca y Bragado, además de otros en la provincia de Córdoba.

En ese contexto, el dirigente sindical rechazó las versiones oficiales sobre el avance de obras en el marco de la Emergencia Ferroviaria y fue categórico: “Es todo mentira”.

Salida de maquinistas y atraso salarial

Uno de los factores centrales del deterioro del servicio, según explicó, es la salida de personal de conducción. Maturano afirmó que los maquinistas se están retirando debido al atraso salarial y a la falta de homologación de los acuerdos paritarios.

“Las paritarias están pisadas al 1% respecto a la inflación, que por supuesto es mayor”, indicó en una entrevista al portal Infogremiales.

En ese marco, aseguró que desde el inicio de la actual gestión los trabajadores ferroviarios acumulan una pérdida del 42% del poder adquisitivo.

Salarios por debajo de lo que corresponde

El dirigente precisó que un maquinista con diez años de antigüedad debería percibir un salario de $2.200.000, pero que actualmente “no llega al millón y medio de pesos”.

Además, remarcó que la formación de un conductor ferroviario demanda cuatro años, por lo que las vacantes que se generan no pueden cubrirse en el corto plazo.

Falta de insumos y paralelismo con los años noventa

A la reducción de personal se suma, según detalló, la falta de repuestos, vagones y ropa de trabajo, lo que impacta de manera directa en la calidad y frecuencia del servicio.

“Con estos niveles de desinversión y retiro de personal, en todos los ramales de pasajeros del AMBA pasará, en marzo, un tren por hora”, advirtió Maturano, y comparó la situación con el proceso de vaciamiento previo a las privatizaciones de la década del noventa.

“Estamos tirando abajo los ferrocarriles para rematarlos”, afirmó.

Privatizaciones y falta de información oficial

En relación con el futuro del sistema ferroviario, Maturano señaló que el Gobierno prevé lanzar en abril la privatización integral de Trenes Argentinos Cargas.

También indicó que las concesiones de Ferrosur y Ferroexpreso Pampeano vencen en junio de 2026, y que en ese mismo mes se darían a conocer los planes para la privatización de los trenes de pasajeros.

Según sostuvo, desde el gremio no recibieron información oficial detallada sobre estos procesos.