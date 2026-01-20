San Isidro instaló 300 cámaras con inteligencia artificial en Boulogne

La comuna completó la renovación del sistema de videovigilancia en Boulogne con equipos 4K, detección automática por Inteligencia Artificial y control permanente desde el COM.

El Municipio de San Isidro completó la renovación integral del sistema de videovigilancia en Boulogne con la instalación de 300 cámaras de seguridad con Inteligencia Artificial y tecnología 4K, una medida que permitió ampliar en un 50% la capacidad de monitoreo en la localidad.

Los nuevos dispositivos reemplazaron 200 cámaras obsoletas y sumaron herramientas de detección automática por IA, orientadas a optimizar la prevención del delito y mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones sospechosas.

Zonas estratégicas bajo vigilancia

La modernización del sistema se desplegó en corredores clave de Boulogne, incluyendo las avenidas Avelino Rolón y Fondo de la Legua, además de calles como Sarratea, Blanco Encalada, Capitán Juan de San Martín, Piedrabuena, Curupaytí, Bernardo de Irigoyen, Eliseo Reclus, Ipiranga, Camino Real Morón y Thames.

Todas las imágenes son monitoreadas en tiempo real desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), lo que permite una cobertura permanente tanto en zonas comerciales como en áreas residenciales de alto tránsito.

Tecnología de última generación

Las cámaras incorporan sistemas multisensor de cinco lentes, visión nocturna de última generación y un zoom de largo alcance de hasta 200 metros, lo que garantiza imágenes nítidas incluso en condiciones de baja visibilidad.

Control vehicular con lectoras de patentes

El plan de seguridad también incluyó la instalación de cámaras lectoras de patentes (LPR) en los accesos a la autopista Panamericana y al Ramal Tigre. Este sistema permite identificar automáticamente vehículos con pedido de captura y generar alertas inmediatas para las patrullas más cercanas.

Red de cámaras en todo el partido

Con esta incorporación, San Isidro alcanzó un total de 2.646 cámaras distribuidas en todo el distrito, consolidando una red de videovigilancia inteligente basada en algoritmos de reconocimiento de personas y vehículos, que optimizan las tareas de patrullaje y monitoreo en uno de los principales partidos del norte del Gran Buenos Aires.