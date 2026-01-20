Murió un niño de 12 años en Tres de Febrero tras una persecución y tiroteo policial.

El hecho ocurrió durante la madrugada en el Barrio de Emergencia Puerta 8, luego de que un auto escapara de un control policial y se desatara un enfrentamiento armado.

Un niño de 12 años murió durante la madrugada de este martes en el partido bonaerense de Tres de Febrero, tras un tiroteo ocurrido en el marco de una persecución policial. El episodio se registró en el Barrio de Emergencia Puerta 8, a metros de la avenida Eva Perón.

Según informaron fuentes policiales, el hecho comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno. Al advertir la presencia policial, el vehículo se dio a la fuga y, durante la persecución, se efectuaron disparos contra el personal, que respondió al ataque.

La secuencia finalizó en inmediaciones del Barrio Puerta 8, donde al menos dos personas armadas descendieron del auto y escaparon a pie. Dentro del vehículo, los efectivos hallaron el cuerpo del menor, identificado como Uriel Alejandro Giménez.

Personal del SAME constató que el niño murió como consecuencia de heridas de arma de fuego. Tras el hecho, familiares y allegados despidieron al menor en redes sociales, donde se difundieron mensajes e imágenes en su recuerdo. Algunas publicaciones lo mostraban a bordo de motos y exhibiendo armas.

En el plano judicial, interviene la UFI N°6, que dispuso pericias a cargo de la Gendarmería Nacional. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y un subteniente de la Policía bonaerense quedó imputado.

El Barrio de Emergencia Puerta 8, ubicado en el partido de Tres de Febrero, es una zona que en los últimos años tomó notoriedad pública por distintos hechos judiciales de alto impacto. En tanto, la Policía continúa con la búsqueda de los prófugos que lograron escapar tras el tiroteo.