San Fernando: detuvieron a tres hombres por el robo a un local de ropa en Virreyes.

Tras el análisis de las cámaras municipales y un allanamiento ordenado por la Justicia, la Policía detuvo a tres familiares acusados de robar un comercio en Virreyes y recuperó los elementos sustraídos.

Tres hombres fueron detenidos en San Fernando acusados de haber cometido un robo a un local de ropa deportiva en la localidad de Virreyes, tras una investigación que incluyó el análisis de las Cámaras de Seguridad municipales y un allanamiento ordenado por la Justicia.

El procedimiento se inició luego de la denuncia realizada por la propietaria de un comercio ubicado sobre la avenida Avellaneda, donde se produjo el asalto. A partir de las imágenes captadas por las cámaras monitoreadas desde el Centro de Operaciones de San Fernando, el personal policial logró identificar a los presuntos autores del hecho.

Con la información obtenida, efectivos de la Comisaría San Fernando 4ta., con el apoyo de Protección Ciudadana municipal, localizaron a los sospechosos en un domicilio ubicado sobre la calle Pérez Galdós, en la misma localidad.

Ante las pruebas reunidas, la autoridad judicial de turno dispuso un allanamiento y requisa en la vivienda señalada. Durante el operativo fueron aprehendidos tres hombres de 28, 26 y 20 años, todos familiares entre sí.

En el lugar se logró recuperar la indumentaria deportiva robada, un teléfono celular sustraído durante el ilícito y las prendas que los detenidos vestían al momento de cometer el robo, las cuales quedaron secuestradas como elementos probatorios.

Asimismo, se estableció que un cuarto integrante de la banda, ya identificado por los investigadores, permanece prófugo, por lo que se continúa con las tareas para lograr su detención.

Finalizado el procedimiento, el fiscal interviniente ordenó la detención formal de los aprehendidos y la incautación de todos los elementos secuestrados. La causa fue caratulada como “Robo agravado por el uso de arma de fuego y cometido en poblado y en banda”.