edición 7994 - visitas hoy 54504

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / San Fernando

San Fernando: detuvieron a tres hombres por el robo a un local de ropa en Virreyes

San Fernando: detuvieron a tres hombres por el robo a un local de ropa en Virreyes.
Tras el análisis de las cámaras municipales y un allanamiento ordenado por la Justicia, la Policía detuvo a tres familiares acusados de robar un comercio en Virreyes y recuperó los elementos sustraídos.

Tres hombres fueron detenidos en San Fernando acusados de haber cometido un robo a un local de ropa deportiva en la localidad de Virreyes, tras una investigación que incluyó el análisis de las Cámaras de Seguridad municipales y un allanamiento ordenado por la Justicia.


El procedimiento se inició luego de la denuncia realizada por la propietaria de un comercio ubicado sobre la avenida Avellaneda, donde se produjo el asalto. A partir de las imágenes captadas por las cámaras monitoreadas desde el Centro de Operaciones de San Fernando, el personal policial logró identificar a los presuntos autores del hecho.



Con la información obtenida, efectivos de la Comisaría San Fernando 4ta., con el apoyo de Protección Ciudadana municipal, localizaron a los sospechosos en un domicilio ubicado sobre la calle Pérez Galdós, en la misma localidad.


Ante las pruebas reunidas, la autoridad judicial de turno dispuso un allanamiento y requisa en la vivienda señalada. Durante el operativo fueron aprehendidos tres hombres de 28, 26 y 20 años, todos familiares entre sí.


En el lugar se logró recuperar la indumentaria deportiva robada, un teléfono celular sustraído durante el ilícito y las prendas que los detenidos vestían al momento de cometer el robo, las cuales quedaron secuestradas como elementos probatorios.


Asimismo, se estableció que un cuarto integrante de la banda, ya identificado por los investigadores, permanece prófugo, por lo que se continúa con las tareas para lograr su detención.


Finalizado el procedimiento, el fiscal interviniente ordenó la detención formal de los aprehendidos y la incautación de todos los elementos secuestrados. La causa fue caratulada como “Robo agravado por el uso de arma de fuego y cometido en poblado y en banda”.



Últimas Noticias

La Ciudad recuperó La Casona en Costanera Sur, ocupada durante más de 16 años
La Ciudad recuperó La Casona en Costanera Sur, ocupada durante más de 16 años
Muerte a la salida del boliche Tropitango en Tigre: falleció un joven tras 20 días internado
Muerte a la salida del boliche Tropitango en Tigre: falleció un joven tras 20 días internado
Obras en escuelas de San Fernando: Juan Andreotti recorrió la renovación de siete edificios educativos
Obras en escuelas de San Fernando: Juan Andreotti recorrió la renovación de siete edificios educativos
La Provincia acordó con los gremios bonaerenses un nuevo aumento salarial en enero
La Provincia acordó con los gremios bonaerenses un nuevo aumento salarial en enero
La Justicia prohibió nuevos traslados de carpinchos en Nordelta
La Justicia prohibió nuevos traslados de carpinchos en Nordelta
Un motociclista impactó contra un auto en General Pacheco tras cruzar un semáforo en rojo
Un motociclista impactó contra un auto en General Pacheco tras cruzar un semáforo en rojo