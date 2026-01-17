La Provincia acordó con los gremios bonaerenses un nuevo aumento salarial en enero

El acuerdo incluye un retroactivo a diciembre con impacto en el aguinaldo y una suba del 3% en enero. También se pactó reabrir las negociaciones en febrero.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó con la mayoría de los gremios bonaerenses un nuevo aumento salarial en enero, tras mejorar su oferta en el marco de la emergencia económica que atraviesa el distrito. El entendimiento alcanza a los docentes y a los trabajadores regidos por la Ley 10.430 y leyes especiales.

La propuesta aceptada incluye un retroactivo correspondiente a diciembre, el proporcional del medio aguinaldo y una suba del 3% en enero, calculada sobre los haberes vigentes al mes de octubre. De este modo, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un incremento total del 4,5%, producto del retroactivo.

El acuerdo contempla además el compromiso de reapertura de las negociaciones paritarias en febrero, con el objetivo de continuar evaluando la evolución de la situación económica y salarial.

Desde el Gobierno provincial advirtieron nuevamente sobre el complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia, producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y de la fuerte caída en la recaudación.

A pesar de ese escenario, la administración bonaerense ratificó su compromiso con la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y con el cumplimiento de sus obligaciones.

En ese sentido, desde la gestión del gobernador Axel Kicillof destacaron que se seguirá priorizando el diálogo con las y los representantes gremiales como herramienta central para abordar las negociaciones salariales.

Las reuniones paritarias se realizaron de manera virtual y contaron con la participación de funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo provincial.

Por el Ministerio de Economía participaron el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la directora provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels.

Por el Ministerio de Trabajo estuvo presente el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo.

En representación de la Dirección General de Cultura y Educación participó la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi.

También formaron parte de los encuentros la subsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Secretaría General, Verónica Ferraris, y la directora general de Administración del IPS, Carmen Sarra.