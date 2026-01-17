Un motociclista impactó contra un auto en General Pacheco tras cruzar un semáforo en rojo.

El siniestro ocurrió en Av. de los Constituyentes y Paso. El motociclista circulaba sin licencia, fue asistido por el SET y el hecho quedó registrado por las cámaras del COT Tigre.

Un accidente de moto en General Pacheco fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), luego de que un motociclista que circulaba sin licencia de conducir cruzara un semáforo en rojo e impactara contra un automóvil. El siniestro no dejó heridos de gravedad y el conductor del rodado menor salvó su vida gracias al uso del casco.

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana en la intersección de la avenida de los Constituyentes y la calle Paso, cuando el motociclista embistió a un vehículo utilitario que circulaba de manera correcta. Tras el impacto, el conductor cayó al asfalto.

Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia municipal permitieron un rápido accionar de los agentes del COT. Además, un vecino dio aviso inmediato del siniestro a través del Tótem de Seguridad Inteligente (TSI) ubicado en las cercanías.

De manera inmediata se activó un operativo que incluyó la intervención del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y móviles del COT. El motociclista fue asistido en el lugar y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En tanto, agentes de Tránsito procedieron al secuestro de la motocicleta, ya que el conductor circulaba sin registro habilitante.

Mirá el video: