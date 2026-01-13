Refuerzan la seguridad en el Parque del Golf de Villa Adelina con 60 nuevas cámaras

El Municipio de San Isidro instaló un nuevo sistema de videovigilancia que cuadruplicó el monitoreo en el principal espacio verde de Villa Adelina y sus accesos estratégicos.

El Municipio de San Isidro completó el despliegue de un nuevo sistema de seguridad y videovigilancia en el Parque del Golf de Villa Adelina, uno de los espacios verdes más importantes del distrito. Con la instalación de 60 cámaras, se cuadruplicó la capacidad de monitoreo en el predio, que hasta hace poco contaba con apenas 15 dispositivos operativos.

La medida se enmarca en un plan integral de seguridad que ya suma 2.100 nuevos equipos distribuidos en distintos puntos del partido. El foco en Villa Adelina resulta estratégico: el parque abarca 22 hectáreas de paisaje protegido, es el más grande de San Isidro y recibe a diario a cientos de vecinos que realizan actividades deportivas y recreativas.

La nueva red de cámaras de seguridad no solo cubre el interior del parque, sino que establece un blindaje perimetral en las arterias que lo rodean. El despliegue técnico se concentró en el área delimitada por las calles Thames, Luis María Drago, Edison, Martina Céspedes, Fondo de la Legua y Rivera.

El sistema también se extendió a puntos neurálgicos de tránsito pesado y accesos rápidos, incluyendo ambas manos de la Colectora de Panamericana, los corredores de José María Moreno, Lamadrid y avenida de Mayo, y el acceso principal ubicado en José María Moreno y Colombres.

Desde el Municipio explicaron que el refuerzo no es solo cuantitativo. Se reemplazaron equipos antiguos por cámaras 4K con tecnología multisensor y visión nocturna, dotadas de un zoom de alta potencia que permite identificar detalles con nitidez a 200 metros de distancia. Esta tecnología posibilita eliminar los puntos ciegos que existían en sectores arbolados del parque.

“La inteligencia artificial integrada permite el reconocimiento automático de matrículas y rostros, agilizando la respuesta policial y la obtención de pruebas para la Justicia”, señalaron fuentes municipales. El sistema también fortalece el anillo digital en los accesos a la Panamericana, al detectar de manera automática vehículos con pedidos de captura o irregularidades.

El Parque del Golf, ubicado en José María Moreno 1189, funciona como un punto de encuentro social donde conviven la Casa de la Cultura, sendas aeróbicas y espacios de esparcimiento para mascotas. Abierto de lunes a domingos, de 8:00 a 19:30, su gran extensión lo volvía vulnerable a incidentes menores y dificultades de control en los perímetros, situación que ahora busca revertirse con el nuevo sistema.