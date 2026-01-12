Mano dura en las rutas: Provincia inhabilita a automovilista tras un choque en Ruta 11

El Ministerio de Transporte de la provincia Buenos Aires inhabilitó preventivamente a un conductor tras un choque en la Ruta 11. La medida responde a controles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y AUBASA, dentro de la política de tolerancia cero ante maniobras riesgosas.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires inhabilitó preventivamente a un conductor luego de un choque registrado el 10 de enero en el kilómetro 242 de la Ruta Provincial N°11, sentido ascendente. La medida fue adoptada tras un trabajo conjunto con AUBASA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dentro de la política de tolerancia cero frente a conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

El siniestro involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Ford Fiesta, y se produjo por causas que aún se investigan. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque sí se constataron daños materiales en ambos vehículos.

Minutos antes del choque, el conductor de la camioneta había sido infraccionado en un control vial realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y AUBASA. A pesar de la advertencia y la sanción, continuó circulando, lo que derivó posteriormente en la colisión.

Tras la intervención de los servicios de emergencia y el cruce de información entre los organismos de control, el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de Dolores dispuso la inhabilitación preventiva del conductor Mauro Nicolás Méndez, conforme a lo establecido por la Ley Provincial de Tránsito N°13.927. La medida comenzó a regir el 12 de enero de 2026 y tiene como objetivo proteger a quienes circulan por las rutas bonaerenses, prevenir conductas de riesgo y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, aseguró: "No vamos a mirar para otro lado frente a hechos que ponen en peligro vidas. Cada siniestro se investiga y cada infracción tiene consecuencias. La inhabilitación preventiva es una herramienta clave para sacar de la ruta a quienes conducen de manera irresponsable y para cuidar a las familias bonaerenses".

Marinucci agregó: "El mensaje es claro: quien no respeta las normas, no puede seguir conduciendo. Vamos a ser inflexibles con las conductas peligrosas, porque detrás de cada maniobra irresponsable hay personas, familias y vidas que debemos proteger. El Estado está presente y actúa con firmeza".

Desde el Ministerio destacaron la coordinación con AUBASA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que permite actuar con rapidez, fortalecer los controles y aplicar sanciones concretas ante situaciones que amenazan la seguridad vial.

Estas acciones forman parte de una política sostenida de fiscalización, prevención y presencia estatal en las rutas, con el objetivo de reducir la siniestralidad y fomentar una conducción responsable en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.