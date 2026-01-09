Inhabilitan para conducir a Eugenia Rolón luego de un siniestro vial en Mar de Ajó

La joven, influencer vinculada a La Libertad Avanza y responsable del TikTok del presidente Javier Milei, fue sancionada tras protagonizar un siniestro vial en Mar de Ajó con alcoholemia positiva.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación de Eugenia Rolón, de 23 años, para tramitar la licencia de conducir en territorio bonaerense, tras el siniestro vial que protagonizó en la localidad de Mar de Ajó bajo los efectos del alcohol.

Rolón es influencer, militante de La Libertad Avanza y actualmente se encuentra a cargo de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, una de las plataformas centrales de la estrategia comunicacional del Gobierno nacional. En las últimas horas, su nombre quedó en el centro de la escena pública a raíz del episodio ocurrido en la costa bonaerense.

El hecho se registró durante la mañana del jueves 8 de enero, cuando la joven chocó contra un poste de alumbrado público luego de realizar maniobras peligrosas. Tras ser sometida a un control del Operativo Sol, se constató que conducía con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. El vehículo fue secuestrado.

Ante esta situación, la cartera que conduce Martín Marinucci actuó de oficio y resolvió avanzar con una medida preventiva, al constatarse además que Rolón no contaba con licencia de conducir habilitante, lo que configuró una doble infracción de extrema gravedad.

La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado de Faltas de Dolores, que resolvió:

“DISPONER, con carácter urgente, la PROHIBICIÓN PREVENTIVA DE OTORGAMIENTO Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR a favor de la Sra. Rolón Eugenia Noemi, conforme lo dispuesto por la Ley 13.927, su Decreto Reglamentario, y el artículo 83 de la Ley 24.449, hasta tanto se dicte resolución definitiva en las presentes actuaciones”.

De esta manera, la joven no podrá obtener su carnet de conducir en la provincia de Buenos Aires hasta que exista una resolución definitiva en la causa.