La Provincia prohíbe el ingreso a salas de juego a quienes adeuden la cuota alimentaria

La ley 15.589 ya rige en territorio bonaerense y obliga a casinos, bingos y salas de juego a controlar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos antes de permitir el ingreso.

Desde este martes, las personas que adeudan la cuota alimentaria tienen prohibido el ingreso a casinos, bingos y salas de juego en la Provincia de Buenos Aires, tras la promulgación de la ley 15.589, impulsada por el diputado provincial Germán Di Cesare.

La norma establece una restricción directa para quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) por adeudar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, conforme a los criterios vigentes de la Justicia bonaerense.

Además, la legislación fija la obligación para los operadores de casinos, bingos y salas de juego de consultar el registro provincial antes de autorizar el ingreso de cualquier persona. El incumplimiento de esta exigencia podrá derivar en sanciones económicas y, en casos de reincidencia, en clausuras temporarias o definitivas.

Al fundamentar la iniciativa, Di Cesare sostuvo: “El incumplimiento alimentario no puede seguir siendo una conducta sin consecuencias. Cumplir con la cuota alimentaria es una obligación legal y una responsabilidad social indelegable”.

La medida se encuadra en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Código Civil y Comercial de la Nación, que establecen la obligación compartida de ambos progenitores de garantizar el cuidado y el sustento de sus hijas e hijos.

Con esta disposición, la Provincia de Buenos Aires prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes y establece un mecanismo concreto para incentivar a los deudores a regularizar su situación alimentaria.