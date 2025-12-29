La Libertad Avanza exige activar la Comisión de Urbanismo para destrabar el freno edilicio en Tigre

Los concejales Diego Avancini y Juan José Cervetto solicitaron al Concejo Deliberante la puesta en funcionamiento de la Comisión de Urbanismo para actualizar la normativa y dar respuesta a la parálisis de obras en el distrito.

La Libertad Avanza reclamó la inmediata activación de la Comisión de Urbanismo y Planeamiento del Honorable Concejo Deliberante de Tigre con el objetivo de dar respuesta al freno edilicio en Tigre, que mantiene paralizados nuevos desarrollos inmobiliarios en el distrito.

Los concejales Diego Avancini y Juan José Cervetto, integrantes del bloque, presentaron una nota formal dirigida al presidente del cuerpo legislativo solicitando la integración y puesta en funcionamiento de la comisión, paso considerado clave para avanzar en la actualización de los perfiles urbanos y la normativa edilicia.

La iniciativa se enmarca en un contexto de parálisis de proyectos inmobiliarios, producto de la suspensión de viabilidades y permisos de obra dispuesta por el Municipio, situación que se encuentra reforzada por una medida cautelar judicial que impide habilitar construcciones en altura hasta tanto exista un marco normativo actualizado.

Desde el bloque señalaron que una intervención legislativa responsable debe comenzar con el trabajo técnico en comisión, evitando decisiones apresuradas que generen inseguridad jurídica y afecten el desarrollo ordenado del distrito.

En ese sentido, también expresaron la preocupación manifestada por la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Tigre, que advirtió sobre el impacto económico negativo de esta situación en el empleo y en la cadena productiva local.

Desde La Libertad Avanza cuestionaron que “algunos solo se acordaron del tema para sus videos de campaña, impulsando medidas improvisadas y oportunistas”, que derivaron en la actual paralización de inversiones, empleo y crecimiento.

Finalmente, el bloque —con Avancini y Cervetto al frente— reafirmó su compromiso con una planificación urbana responsable, seria y sostenida en el tiempo, con el objetivo de resguardar tanto la calidad de vida de los vecinos como la actividad económica que motoriza a Tigre.