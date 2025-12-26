Cambios en la línea 60: nuevos recorridos y fin de conexión directa entre Tigre y Constitución

A partir del viernes 26 de diciembre, la línea 60 implementa cambios en sus recorridos que acortan varios ramales y eliminan la conexión directa entre Tigre, Barracas y Constitución. Los pasajeros deberán adaptar sus traslados diarios en el norte del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

A partir del viernes 26 de diciembre, la línea 60 realizó modificaciones significativas en sus ramales, afectando directamente a los usuarios que viajan por el norte del conurbano bonaerense. Los cambios incluyen el recorte de tramos que antes conectaban puntos clave como Tigre, Barracas y Constitución.

Según explicaron trabajadores de la empresa, el ramal que partía desde Ingeniero Maschwitz hasta Constitución/Barracas, pasando por el bajo de San Fernando y San Isidro, ahora finalizará en Barrancas de Belgrano. Esto significa que los pasajeros que utilizaban esta línea para llegar al sur de la Ciudad de Buenos Aires deberán optar por combinaciones alternativas de transporte.

Además, los ramales que partían desde Barracas/Constitución hacia Rincón de Milberg, en Tigre, ya no circularán hasta su destino anterior. El nuevo recorrido culminará en la cabecera de San Isidro (Primera Junta y Tiscornia), acortando notablemente el trayecto habitual.

Con esta reestructuración, la línea 60 deja de ofrecer la conexión directa entre Barracas/Constitución y Tigre, un cambio importante para los usuarios que dependían de este servicio en sus traslados diarios.

Ramales de la línea 60 tras los cambios



A: Barracas/Constitución – San Isidro (Av. Cabildo / Av. Maipú / Av. Santa Fe / Av. Centenario) Ramal A

B: Rincón de Milberg (Tigre) – Barrancas de Belgrano (por Panamericana)

C: Ingeniero Maschwitz/Terminal de Ómnibus de Escobar – Barrancas de Belgrano (por Panamericana)

D: Ingeniero Maschwitz/Terminal de Ómnibus de Escobar – Barrancas de Belgrano (por Boulogne Sur Mer)

E: Rincón de Milberg (Tigre) – Barrancas de Belgrano (por Fleming)

F: Ingeniero Maschwitz/Terminal de Ómnibus de Escobar – Barrancas de Belgrano (por Ruta 27)

G: Ingeniero Maschwitz/Terminal de Ómnibus de Escobar – Plaza Italia (Servicio expreso)

H: Ingeniero Maschwitz – Barrancas de Belgrano (por Bajo San Isidro)



Los usuarios deben tener en cuenta estas modificaciones para planificar sus viajes diarios, ya que varios ramales presentan acortes importantes en los recorridos, especialmente aquellos que antes ofrecían trayectos directos desde Tigre a Constitución.