San Isidro: la línea 60 modifica su recorrido y ahora llega al Puerto

A partir del viernes 26 de diciembre, la línea 60 ramal A implementa un nuevo recorrido que reemplaza su final en Tigre por el Puerto de San Isidro. La medida, adoptada por la empresa Micro Ómnibus Norte (M.O.N.S.A.) y respaldada por la resolución 152/2019, tiene como objetivo optimizar el servicio, mejorar la conectividad y facilitar el traslado de los vecinos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el norte de la Provincia de Buenos Aires.

El cambio permite también conexiones estratégicas con Puente Saavedra y la línea D de subte, ampliando las opciones de viaje hacia distintos puntos de la ciudad y contribuyendo a un transporte más directo y eficiente.

Recorrido de ida hacia San Isidro

El trayecto inicia en Pedro de Luján y Santa María del Buen Aire, atravesando barrios del sur de la CABA como Barracas, Constitución y Balvanera, por avenidas principales como Osvaldo Cruz, Manuel Montes de Oca y Bernardo de Irigoyen, hasta llegar a la zona de Retiro y recorrer ejes centrales como Avenida de Mayo, Rivadavia y Avenida General Las Heras, incluyendo la Plaza Italia y el Centro de Transbordo Pacífico.

Luego, el ramal continúa por Avenida Santa Fe y Avenida Juramento, utilizando carriles del Metrobús Norte – Cabildo y Maipú, hasta cruzar la Avenida General Paz y adentrarse en el norte de la Provincia. Allí, atraviesa los barrios de Villa Urquiza, Saavedra y Beccar, hasta finalmente concluir su recorrido en Avenida Bartolomé Tiscornia, Puerto de San Isidro, ofreciendo a los vecinos un acceso directo y cómodo al área ribereña.

Regreso a Barracas

El viaje de vuelta sigue el mismo recorrido en sentido inverso, comenzando en Avenida Bartolomé Tiscornia, atravesando las avenidas principales de San Isidro y conectando nuevamente con el Metrobús Norte – Maipú y Cabildo. Continúa por calles estratégicas de la ciudad como Avenida Juramento, Avenida Virrey Vértiz, Avenida Luis María Campos y Avenida Santa Fe, pasando nuevamente por el Centro de Transbordo Pacífico y cruzando puntos emblemáticos de la CABA hasta finalizar en Pedro de Luján y Santa María del Buen Aire.

Esta modificación no solo optimiza los tiempos de viaje, sino que también mejora la experiencia de los pasajeros, al ofrecer un recorrido más directo y accesible, especialmente para aquellos que se trasladan diariamente entre la Ciudad y el norte de la Provincia. Los vecinos de San Isidro ahora cuentan con una alternativa más eficiente para llegar al Puerto y conectarse con diferentes medios de transporte.