Feroz incendio en depósito de pallets y metales en José León Suárez: evacuaron viviendas y geriátrico

Un siniestro de gran magnitud se desató en un depósito de pallets y acopio de metales durante la madrugada de este miércoles en José León Suárez. Bomberos trabajaron intensamente mientras se evacuaban viviendas y un geriátrico cercano.

Un incendio de gran magnitud se desató durante la madrugada de este miércoles en un depósito de palets y acopio de metales ubicado en José León Suárez. El siniestro comenzó cerca de la 1 de la mañana, en el predio situado en Camino de Cintura y Charlone, e inmediatamente se propagó debido a la presencia de palets de madera, aluminio, baterías en desuso y maquinaria con combustible.

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester acudieron al lugar y trabajaron durante horas para controlar las llamas. Según Javier Astorga, segundo jefe de bomberos, “Recibimos el llamado a la una de la mañana y al llegar nos encontramos con un incendio totalmente generalizado, en un sector de aproximadamente 20 por 20 metros y unos seis metros de altura”.

El despliegue incluyó unas 15 cisternas y alrededor de 50 bomberos, quienes lograron controlar el fuego durante la mañana. Sin embargo, continuaron realizando tareas de enfriamiento para evitar reinicios.

Por medidas preventivas, se evacuaron dos viviendas linderas y un geriátrico cercano, donde 29 adultos mayores fueron trasladados momentáneamente a la vereda de enfrente. Una vez dominadas las llamas, los residentes pudieron regresar al establecimiento.

Astorga señaló que uno de los domicilios, ubicado sobre avenida Márquez, presenta riesgo estructural debido a daños en la medianera, mientras que la vivienda del lado de Charlone sufrió rajaduras pero no correría peligro de derrumbe.

Respecto al origen del fuego, los bomberos informaron que aún no está determinado y será investigado mediante peritajes. “Cuando llegamos no había nadie en el lugar y el incendio ya estaba totalmente desarrollado”, agregó Astorga.

El encargado del depósito, Cristian, expresó que el siniestro podría haber sido intencional. “Encontramos papeles quemados debajo del portón y en toda la cuadra. No hay luz, gas ni electricidad en el lugar, todo estaba desconectado”, afirmó.

El predio está habilitado y bajo controles municipales periódicos, y Cristian sugirió que el ataque podría estar vinculado a conflictos previos con personas que arrojaban basura en la zona. “Siempre discutimos con gente por el tema de la limpieza. Puede haber sido alguien resentido”, señaló.

Finalmente, indicó que realizarán la denuncia correspondiente y esperarán las pericias de Defensa Civil para evaluar el estado de la estructura. “Vivimos de esto y quedamos arruinados”, lamentó.