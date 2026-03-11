Comenzaron talleres de orientación vocacional y empleo en el Centro Universitario Tigre

Las capacitaciones se realizan en el Centro Universitario Tigre y buscan brindar herramientas para la búsqueda laboral, como armado de currículum y preparación para entrevistas.

El Municipio de Tigre inició una serie de talleres de orientación vocacional y empleo destinados a vecinos que buscan herramientas para mejorar su inserción laboral. Las actividades se desarrollan en el Centro Universitario Tigre (CUT) y están abiertas a toda la comunidad.

Las capacitaciones apuntan a brindar conocimientos prácticos vinculados con la preparación para entrevistas laborales y el armado de currículum vitae.

Talleres para la búsqueda laboral

La propuesta forma parte de un programa municipal orientado a acompañar a personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo o que buscan mejorar sus oportunidades laborales.

Durante los encuentros se brindan herramientas para:



armar un CV



prepararse para entrevistas laborales



identificar intereses vocacionales



mejorar estrategias de búsqueda de trabajo



Actividades en el Centro Universitario Tigre

Los talleres se desarrollan en el Centro Universitario Tigre, uno de los espacios educativos del distrito donde también se dictan carreras terciarias, capacitaciones y cursos de formación.

Desde el municipio indicaron que el distrito cuenta además con programas de capacitación y cursos de oficios, orientados a fortalecer las oportunidades laborales de los vecinos.

Dónde obtener más información

Quienes deseen conocer más detalles sobre los talleres pueden consultar a través de las redes sociales del área de educación:

Facebook: Educación Tigre

Instagram: @educaciontigre