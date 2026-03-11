Piletas climatizadas y nuevas canchas: qué obras se harán en los campos de deportes de San Isidro

El municipio de San Isidro anunció un plan de obras para modernizar y ampliar la infraestructura de los campos de deportes municipales durante 2026.

El municipio de San Isidro anunció un plan de obras para modernizar y ampliar la infraestructura de los campos de deportes municipales durante 2026. Entre los trabajos previstos figuran la climatización de piletas, la construcción de nuevos gimnasios y la incorporación de canchas de tenis y pádel.

Las intervenciones alcanzarán a distintos predios deportivos del distrito y buscan ampliar la oferta de actividades para los vecinos y mejorar las instalaciones existentes.

Las obras previstas en los campos de deportes

El plan fue presentado durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, donde el intendente Ramón Lanús detalló las intervenciones previstas por la Subsecretaría de Deportes.

“Seguimos trabajando para impulsar el deporte porque es formador de valores, motor de inclusión social y hace a una mejor calidad de vida para todos los vecinos. Nuestro compromiso es retribuir lo que pagan de impuestos con campos de deportes de primera calidad y accesibles”, señaló el jefe comunal.

Campo de Deportes N°1

En este predio se prevé la renovación del bar-buffet, baños y vestuarios, además de la instalación de un nuevo sistema de climatización para la pileta. También se construyó un estacionamiento para 30 vehículos para mejorar el ingreso al lugar.

Campo de Deportes N°2

Se proyecta la creación de un gimnasio de boxeo y un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a actividades como danza y gimnasia. Además, se incorporarán caloventores en el área de pileta.

Campo de Deportes N°4

En este predio se realizará el cerramiento del SUM y la construcción de un playón multideporte para ampliar la oferta de actividades.

Campo de Deportes N°5

Uno de los trabajos centrales será el cerramiento y la climatización de la pileta, lo que permitirá utilizarla durante todo el año.

“Es una obra fundamental para poder tener funcionando la pileta a lo largo de todo el año. Era un reclamo histórico de los vecinos, una deuda que vamos a saldar y que pone a este campo al mismo nivel que los demás”, sostuvo Lanús.

Campo de Deportes N°6

En este campo se renovaron tres canchas de tenis, disciplina que cuenta con 650 vecinos que practican la actividad, y se prevé la construcción de una cancha de pádel.

Obras realizadas el año pasado

Las nuevas intervenciones se suman a trabajos realizados durante 2025 en distintos predios deportivos del distrito, entre ellos: