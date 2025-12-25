Lobo marino en Vicente López: apareció en la costanera y activó un operativo de rescate

La presencia del animal marino fue detectada en una zona céntrica de la ribera. Intervinieron Prefectura Naval, Defensa Civil y especialistas para resguardar al ejemplar.

Un lobo marino en Vicente López sorprendió este miércoles 25 de diciembre a vecinos y autoridades tras ser visto en la costanera del distrito, una zona urbana alejada del hábitat habitual de este tipo de animales marinos. La situación derivó en un operativo preventivo de rescate y control para preservar al ejemplar.

El animal fue observado durante la mañana en el sector ubicado en la intersección de Urquiza y el Río de la Plata, donde se desplazaba por la playa y alternaba su permanencia en la orilla con ingresos al agua. Las imágenes registradas por residentes generaron preocupación por su estado y comportamiento, que aparentaba desorientación.

Ante el aviso de los vecinos, intervinieron Prefectura Naval Argentina (PNA) y Defensa Civil, mientras se aguardaba la llegada de personal especializado para evaluar la situación del lobo marino y avanzar con el procedimiento correspondiente.

Una vecina del lugar, identificada como Olga, relató: “Desde las 8 de la mañana ya lo había visto. Descansaba en la playa, se volvía a meter al río y luego volvía a aparecer. En este momento se volvió a meter en el agua”.

Desde el Municipio de Vicente López confirmaron que la Fundación Temaikèn trabaja en la zona para recuperar al ejemplar. Según indicaron, “como el lobo marino se volvió a meter en el agua, están esperando que se acerque nuevamente a la orilla” para poder intervenir de manera segura.

Especialistas recuerdan que, ante la aparición de mamíferos pinnípedos, no se debe intentar tocarlos ni devolverlos al agua por cuenta propia. El animal podría encontrarse en estado de estrés o shock y, aunque su comportamiento parezca dócil, puede reaccionar de forma defensiva.

Este tipo de operativos ya se realizó en otras oportunidades en la costa bonaerense, donde la presencia de lobos marinos de uno o dos pelos es relativamente frecuente. En particular, el lobo marino de dos pelos suele provenir de colonias ubicadas en la costa uruguaya, especialmente en la Isla de Lobos, y aparece de forma aislada en aguas argentinas.

La aparición del animal se suma a otros registros recientes de fauna marina en el Río de la Plata. Durante este año, se produjo el varamiento y posterior muerte de dos ballenas, cuyos cuerpos fueron hallados frente a Vicente López y luego en la zona de Tierra Santa, en la Ciudad de Buenos Aires. En ambos casos, Prefectura Naval se encargó del remolque hacia aguas profundas.