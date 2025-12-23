Temporal en San Isidro: cayeron 88 milímetros en dos horas, la lluvia más intensa de los últimos años

El Municipio informó una precipitación récord, detalló la caída de árboles y ramas, y brindó un panorama sobre el funcionamiento de los servicios tras el fuerte temporal.

En el marco del fuerte temporal en San Isidro, el Municipio informó que en las últimas dos horas se registraron 88 milímetros de lluvia, una marca que representa la precipitación más intensa de los últimos años en el distrito.

Ante la magnitud del fenómeno climático, se activaron operativos de prevención y respuesta, con monitoreo permanente en distintos puntos del partido.

En relación al arbolado urbano, se reportaron ocho árboles caídos y alrededor de 17 ramas de distinto porte, mientras cuadrillas municipales continúan con tareas de remoción y prevención.

Respecto a la defensa costera, el Municipio indicó que las bombas de drenaje se encuentran operativas, con controles constantes en las zonas más sensibles.

En cuanto a los servicios públicos, se informó que la red semafórica funciona con normalidad, con afectación puntual de algunos equipos aislados, al igual que el alumbrado público.

Asimismo, los hospitales Central, de Boulogne y Materno Infantil mantienen suministro eléctrico, mientras que en distintos sectores se realizan tareas de liberación de sumideros para facilitar el drenaje del agua acumulada.