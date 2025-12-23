Tras el temporal, Unicenter activó protocolos, acotó sectores y trabaja para normalizar la operatoria

En el marco del fuerte temporal que afectó al AMBA, el shopping informó filtraciones en el tercer nivel, acotó sectores de forma preventiva y trabaja para restablecer la operatoria normal.

Un fuerte temporal en el AMBA se desató este martes 23 de diciembre, luego de una jornada marcada por el calor extremo, y provocó inundaciones, caída de granizo y serios inconvenientes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

Uno de los lugares más afectados fue el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, donde cientos de videos viralizados en redes sociales mostraron filtraciones de agua desde los techos, especialmente en el tercer nivel, además de locales con pisos anegados y comerciantes retirando el agua con secadores.

Ante esta situación, Unicenter emitió un comunicado oficial en el que confirmó los inconvenientes registrados durante el evento climático.

“En horas de la tarde, durante el evento climático inesperado y de gran magnitud, se registraron filtraciones de agua en el tercer nivel del shopping, que afectaron a algunos locales del establecimiento”, indicó el texto difundido por la administración.

Desde el centro comercial señalaron que, “siendo nuestra principal prioridad y preocupación el bienestar de nuestros visitantes y colaboradores, decidimos de manera preventiva acotar la operatoria de los sectores afectados en Unicenter”.

Asimismo, informaron que “los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en el lugar y se informará a la brevedad, a través de nuestros canales oficiales, cuándo se restablezca la normal operatoria en los sectores afectados”. En ese sentido, aclararon que “las demás áreas no perjudicadas se encuentran desarrollando sus actividades con normalidad”.

Finalmente, el comunicado expresó: “Les pedimos disculpas por los inconvenientes y agradecemos su comprensión”.

El temporal también generó graves anegamientos en la Zona Norte. En la zona de Thames y Panamericana, vecinos registraron autos completamente tapados por el agua, con calles transformadas en verdaderos ríos.

Situaciones similares se vivieron en San Martín, donde en Avenida 3 de Febrero, frente a la Clínica Anchorena, en Villa Lynch, el agua corrió con fuerza y arrastró vehículos, según muestran distintos registros audiovisuales difundidos por vecinos.

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional, el temporal se desarrolló tras una jornada con temperaturas cercanas a los 30 grados y una sensación térmica de 34°C.

Las lluvias afectaron barrios porteños como Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, además de zonas del sur, norte y oeste del Conurbano bonaerense.

Desde el SMN indicaron que las condiciones podrían mejorar con el correr de las horas, aunque se prevé un nuevo desmejoramiento durante la tarde y la noche del miércoles 24 de diciembre, con chaparrones aislados.