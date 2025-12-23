edición 7967 - visitas hoy 38330

San Isidro

Temporal en el AMBA: la Panamericana quedó inundada y varios autos fueron cubiertos por el agua

El diluvio se desató tras una jornada agobiante y provocó evacuaciones, autos sumergidos y el colapso de accesos clave en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Un temporal de intensidad inusual en el AMBA se desató este martes 23 de diciembre y provocó inundaciones severas en accesos estratégicos, con especial impacto en la Autopista Panamericana, donde numerosos vehículos quedaron completamente cubiertos por el agua.


A pocas horas de los festejos de Nochebuena, la lluvia torrencial generó escenas de extrema tensión en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde varios conductores debieron ser evacuados tras quedar atrapados por el avance repentino del agua.


El fenómeno meteorológico combinó ráfagas intensas de viento, fuerte actividad eléctrica y una descarga de agua masiva en apenas unos minutos, lo que derivó en un colapso inmediato del sistema de drenaje en arterias clave.


A esta situación se sumaron complicaciones en el transporte aéreo y reportes de caída de granizo en distintos puntos del conurbano bonaerense.


El punto más crítico del temporal se registró en la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Thames, en el límite entre Boulogne y Villa Adelina. En ese sector, el anegamiento fue tan severo que varios autos quedaron sumergidos casi por completo.


Vecinos y personas afectadas difundieron numerosos videos en redes sociales, donde se observa a los vehículos inmovilizados y cubiertos por el agua, reflejando la magnitud del temporal.



