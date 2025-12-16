San Isidro finalizó la instalación de 70 cámaras de seguridad 4K con IA en Villa Adelina

El Municipio de San Isidro completó la instalación de 70 cámaras de seguridad 4K con inteligencia artificial en Villa Adelina, reforzando la vigilancia en calles, espacios públicos y accesos estratégicos.

El Municipio de San Isidro completó un nuevo despliegue tecnológico con 70 cámaras de videovigilancia equipadas con inteligencia artificial y resolución 4K en Villa Adelina, más que duplicando la cantidad de dispositivos respecto a las 30 que operaban anteriormente. Este refuerzo forma parte del plan distrital para modernizar la seguridad, que contempla cerca de 2.646 cámaras en todo el distrito durante 2025.

La instalación estratégica busca eliminar puntos ciegos en las zonas más transitadas de Villa Adelina, incluyendo Av. Fondo de la Legua, Av. Bernardo Ader, Av. de Mayo, Curupaytí, El Indio, Pedernera, Los Fortines, Joaquín V. González, Luis María Drago y Perito Moreno.

Desde el municipio destacaron que el cambio no es solo cuantitativo, sino también cualitativo. Las 30 cámaras HD anteriores estaban obsoletas, mientras que las nuevas 70 unidades con IA representan un incremento del 130% en tecnología avanzada.

Los equipos cuentan con sistemas multisensor de cinco cámaras, visión nocturna y un zoom de 200 metros, permitiendo un seguimiento nítido de personas y vehículos incluso en condiciones de baja luminosidad. Además, se reforzaron los espacios públicos, plazas y accesos a la autopista Ramal Tigre, utilizando cámaras lectoras de patentes (LPR) para detectar vehículos con pedido de captura.

La tecnología de inteligencia artificial procesa automáticamente imágenes para el reconocimiento de personas, vehículos y matrículas, enfocándose en la efectividad para el esclarecimiento de delitos, la obtención rápida de evidencias para la Justicia y la integración de todas las imágenes en una sola plataforma.

"Esto permite una mayor prevención y una respuesta policial más eficiente, facilitando la investigación y reduciendo los márgenes de impunidad en las áreas urbanas", destacaron desde el municipio.

Con cerca de 2.000 cámaras ya instaladas, San Isidro consolida uno de los anillos de seguridad digital más densos del Gran Buenos Aires, aumentando la protección de vecinos y vecinas en todo el distrito.