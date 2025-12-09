Axel Kicillof: “El lugar de los chicos es la escuela, no el trabajo”

El gobernador Axel Kicillof presidió en La Plata la 53º reunión plenaria de la COPRETI, donde se presentaron programas y proyectos destinados a erradicar el trabajo infantil en la Provincia de Buenos Aires, incluyendo la 5° edición de Vacaciones sin Trabajo Infantil.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presidió este martes la 53º reunión plenaria de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Walter Correa; el secretario ejecutivo del organismo, Nicolás Viñes; y el director de Abordajes Sectoriales y Territoriales del Trabajo Infantil, Agustín Navarrete.

Durante el encuentro, Kicillof afirmó: “La erradicación del trabajo infantil es una de las prioridades de nuestro Gobierno: desde el primer día hemos sumado proyectos, programas y todos los recursos que están a nuestro alcance”. Agregó: “No vamos a permitir que, aún en estos tiempos en donde se cuestionan los derechos laborales a nivel nacional, esta problemática se invisibilice: el lugar para los pibes y las pibas es la escuela”.

En la jornada se presentaron las distintas líneas de trabajo desarrolladas por la Provincia para proteger a los niños, niñas y adolescentes, involucrando organismos del Estado, sindicatos, organizaciones sociales y el sector empresario. Entre ellas, se lanzó la 5° edición del programa “Vacaciones sin Trabajo Infantil”, que permitirá que más de 2.500 chicos de zonas críticas disfruten en enero y febrero de actividades culturales y deportivas.

Viñes destacó: “El Gobierno bonaerense trabaja desde diversas áreas y con distintas líneas de acción para resguardar los derechos de los más chicos: el programa Vacaciones sin Trabajo Infantil es un ejemplo de una herramienta muy valiosa que llevamos adelante a pesar de las dificultades que nos genera el Gobierno nacional”. Navarrete subrayó: “Es necesario que nuestros niños, niñas y adolescentes accedan a espacios de cuidado y cuenten con los profesionales adecuados como ocurre en estos programas”.

Además, se presentó el proyecto ganador del concurso “Que se vea, el trabajo infantil en foco”, elaborado por alumnos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que será difundido por los canales oficiales de la Provincia.

Kicillof concluyó: “Frente a quienes naturalizan, justifican o hasta celebran atrocidades como el trabajo infantil, los y las bonaerenses saben que pueden contar con un Estado provincial que trabaja con una batería de acciones para proteger a los chicos, chicas y jóvenes de los 135 municipios”.

Entre los presentes se encontraban la jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; la directora ejecutiva del Organismo provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; directores provinciales, la diputada Ana Luz Balor, el intendente de La Plata, Julio Alak, y representantes gremiales.