AABE otorgó a Platense un permiso de uso para avanzar con su Predio Calamar en Campana

La Agencia de Administración de Bienes del Estado otorgó a Platense un permiso de uso para desarrollar el Predio Calamar Platense en Otamendi, un avance central para su futuro complejo deportivo.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) otorgó a Platense un permiso de uso precario y gratuito para avanzar en el desarrollo del Predio Calamar Platense, su futuro complejo deportivo en la localidad de Ingeniero Rómulo Otamendi, partido de Campana. La medida representa un paso central para un proyecto largamente impulsado por la institución dentro de su planificación de infraestructura.

La resolución establece la cesión de un sector de un inmueble del Estado Nacional ubicado sobre la Avenida Libertador San Martín (Ruta 4), con una superficie total de 262.968,77 metros cuadrados. El predio quedará inscripto en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado y permitirá iniciar el proceso formal hacia la construcción del nuevo complejo.

El permiso fue aprobado y la Dirección Nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios quedó facultada para firmar el acuerdo en representación del organismo. La iniciativa contempla un predio destinado a los planteles de Primera División y a las divisiones formativas, con la meta de fortalecer la estructura deportiva del club y potenciar el desarrollo de juveniles.

El proyecto marca un hito institucional para Platense, que concreta así su primer paso hacia la construcción del complejo conocido como Predio Calamar Platense. Se trata de una obra considerada estratégica para ampliar espacios de entrenamiento, mejorar recursos y centralizar la actividad deportiva.