Tigre celebró el Día de la Virgen con una multitudinaria procesión terrestre y náutica

Miles de vecinos participaron en Tigre de la celebración por el Día de la Inmaculada Concepción, que incluyó procesión terrestre, misa y la tradicional caravana náutica por el río Luján, encabezada por autoridades religiosas y comunales.

En Tigre, miles de vecinos y vecinas participaron de la celebración por el Día de la Virgen, en el marco del 76° aniversario de la procesión de la Inmaculada Concepción. El intendente Julio Zamora, acompañado por Gisela Zamora, formó parte de la jornada y expresó que “tenemos la esperanza de que el trabajo sea el elemento de equilibrio e integración de nuestra comunidad”.

El jefe comunal señaló que el mensaje de la fecha gira en torno a la unidad social: “Nuestro mensaje es de unidad y de saldar las diferencias de manera razonable y mediante el diálogo. Debemos transitar este período que es de mucha zozobra para las familias”. Agradeció el respaldo del Concejo Deliberante al presupuesto municipal y subrayó que “hay un Estado local que va a tener una labor de cuidado de la comunidad”.

Respecto a la jornada, Zamora destacó que “es una fiesta popular y de todos los vecinos, con un mensaje muy cálido del obispo Pizarro y del padre Cote quienes, como nosotros, trabajan por la unidad y para saldar diferencias mediante el diálogo”.

La actividad comenzó por la tarde en la parroquia Inmaculada Concepción, desde donde partió la procesión a pie de la Virgen María hasta Lavalle y Paseo Victorica. Allí se realizó la Santa Misa, presidida por el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, junto al párroco José Luis “Cote” Quijano y representantes eclesiásticos de la Provincia y la Prefectura Naval Argentina.

Quijano remarcó: “Acompaño desde hace 10 años la celebración que fue creciendo enormemente. A pesar de que las circunstancias sociales son complejas, la congregación se va dando con mayor número y las embarcaciones que acompañan en la procesión náutica cada vez son más. El éxito está en poder establecer un vínculo honesto con el otro y caminar juntos”.

El momento más emotivo llegó con la tradicional procesión náutica por el río Luján, encabezada por la embarcación de la Prefectura Naval Argentina que trasladó la figura de la Virgen, acompañada por autoridades comunales, religiosas y de la fuerza. El recorrido unió el Puerto de Frutos con el Museo de Arte Tigre (MAT).

Desde allí, Gisela Zamora destacó la importancia del acompañamiento estatal: “Es importante estar cerca de toda nuestra comunidad, sin olvidar al que más sufre. Hay que tener amor al prójimo y acompañar al más vulnerable, a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad y a las infancias que están creciendo en un contexto complejo”.

En simultáneo, la Asociación de Amigos del Museo de Arte Tigre realizó el tradicional High Tea a beneficio, desde donde los presentes pudieron observar el paso de la Virgen por el río. Luego de la caravana, se desarrolló el acto central con mensajes de “Cote” Quijano, Raúl Pizarro y el intendente Zamora.

La actividad incluyó la presentación de A Viva Voce, integrado por los tenores Flavio Fumaneri, Luciano Kahla y Hernán Quinteros, además de artistas locales. Para garantizar la seguridad, se montó un operativo especial coordinado por el COT junto al SET, Tránsito y Defensa Civil.

La celebración reunió a vecinos de diversas localidades. Osvaldo, oriundo de Caseros, expresó: “Le aconsejo a cualquiera que venga porque es algo que nunca se olvida. Es una emoción la gente y la alegría que tiene”. En tanto, Andrea, vecina del centro de Tigre, comentó: “Soy tigrense de nacimiento, no me la pierdo nunca. Me encanta, es una fiesta hermosa que me transmite alegría y paz”.

En Tigre, la devoción por la Virgen se remonta a 1854. Desde 1949, la procesión náutica forma parte esencial de la celebración y, desde 2007, los festejos adquirieron mayor relevancia gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad católica.