Los perros de terapia en el Hospital de Niños acompañan a pacientes y fortalecen la humanización del cuidado

El Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata afianza sus programas de intervenciones asistidas con perros, incorporando nuevas modalidades de acompañamiento con Saru, Cora y Ari para mejorar el bienestar emocional de las infancias internadas.

El Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata profundiza su enfoque de humanización del cuidado mediante actividades asistidas con perros, una iniciativa que comenzó en 2024 junto al equipo “Las MacAnitas”, integrado por la adiestradora Ana Morinigo y sus perras Saru y Cora. Estas golden retrievers de tres años fueron las primeras en realizar intervenciones con niñas, niños y adolescentes internados.

Desde el inicio, las intervenciones desarrolladas por Saru y Cora se caracterizaron por ser dinámicas, lúdicas y basadas en el contacto físico. Comenzaron en los espacios verdes del hospital y luego se extendieron a las salas de Clínica Pediátrica, donde acompañaron a 54 pacientes y generaron beneficios comprobados: reducción del estrés, el miedo y la ansiedad; mejoras en el ánimo; alivio emocional durante procedimientos médicos; y momentos de juego que brindan contención en internaciones prolongadas.

La evidencia positiva de este proyecto impulsó la ampliación del programa y la incorporación de un segundo esquema de trabajo. A través de un acuerdo entre el hospital, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Observatorio del Vínculo Humano-Animal de la UNAJ, dirigido por el Dr. Juan Enrique Romero, se sumó Ari, un chihuahua de pelo largo con una modalidad de acompañamiento distinta.

A diferencia de las golden, que realizan actividades grupales y de juego activo, Ari se especializa en intervenciones suaves y de cercanía, adecuadas a su tamaño y temperamento. Su rol resulta especialmente valioso para niñas, niños y adolescentes que atraviesan momentos de angustia, ansiedad o procedimientos que generan temor, ya que facilita la comunicación emocional y promueve un ambiente de confianza.

Actualmente, Ari atraviesa una etapa de adaptación dentro del hospital. Recorre distintos sectores acompañado por su tutora Luisina (Trabajadora Social), por el adiestrador Ariel Zapata y por Laura, enfermera del Departamento de Enfermería. Este proceso le permite familiarizarse con los pasillos, sonidos, olores y rutinas del “Ludovica”, fortaleciendo progresivamente su vínculo con los equipos y con las infancias internadas.

Ambos programas —tanto el impulsado por “Las MacAnitas” como el que incorpora a Ari— comparten el mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos integrando dimensiones emocionales, sociales, físicas y cognitivas. Mientras Saru y Cora aportan dinamismo y energía grupal, Ari ofrece un acompañamiento íntimo y sereno que permite ajustar cada intervención según las necesidades particulares de cada niño o niña.

Respaldadas desde el inicio por el Director Ejecutivo, Dr. Gustavo Sastre, junto al Servicio de Trabajo Social, estas acciones consolidan una mirada de atención integral en la que el bienestar emocional, el derecho al juego y la contención afectiva forman parte del proceso de salud. La presencia sostenida de los perros en el hospital genera interés en otros servicios para sumarse, siempre respetando el deseo de cada niño, niña y adolescente y evaluando los beneficios de cada intervención.

Así, el “Ludovica” avanza hacia un modelo de atención más sensible y cercano, donde los animales se convierten en puentes que alivian, conectan y acompañan a las infancias durante los momentos más difíciles.