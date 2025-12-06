Miguel Escalante fue reelecto presidente del Concejo Deliberante de Tigre por unanimidad

Tras la jura de los nuevos ediles, el Concejo Deliberante de Tigre eligió por unanimidad a sus autoridades. Miguel Escalante continuará al frente del cuerpo por un nuevo período.Miguel Escalante fue reelecto por unanimidad como presidente del Concejo Deliberante de Tigre tras la asunción de los nuevos concejales.

Tras la jura de los nuevos concejales, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre definió sus autoridades para un nuevo período de dos años. Por unanimidad, Miguel Escalante fue reelecto como presidente del cuerpo legislativo, con el respaldo de todos los bloques.

Referenciado en el intendente Julio Zamora, Escalante continuará al frente del HCD tras una votación realizada en sesión formal, luego del acto de asunción de los ediles que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre.

Tras la votación, Miguel Escalante agradeció el acompañamiento a través de sus redes sociales. “Tuve el honor de haber sido reelecto como presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tigre. Agradezco al cuerpo legislativo por confiar nuevamente en mí para desarrollar esta función”, expresó.

Además, remarcó que continuará impulsando “un Concejo de puertas abiertas, de diálogo político e institucional, fuerte, transparente y cercano a la gente”.

Durante la misma sesión, también juraron los nuevos concejales que integrarán el cuerpo legislativo local.

Por el bloque Fuerza Patria asumieron: Sebastián Rovira, Mercedes García, Luis Samyn Ducó, Mariela Lomes y Juan Manuel Reboredo.

Por La Libertad Avanza: Claudio Baumgarten, Ximena Pereyra, Juan Furnari y Josefina Ponde.

Por Somos Buenos Aires: Carolina Hernandorena, Leopoldo Rafar y Analía Padua.

Finalmente, se oficializó la conformación de las autoridades del cuerpo:

Presidente: Miguel Escalante

Vicepresidenta: Sofia Bravo Adamoli

Vicepresidente segundo: Luis Samyn Ducó

Secretario: Leonardo Güi

Prosecretario: Diego Avancini