Tigre

Más de 1200 emprendedores renovaron sus credenciales del programa Origen Tigre

La entrega se realizó en el Club de Leones de Tigre centro e incluyó capacitaciones para más de 80 vecinas que integran el programa.

El Municipio de Tigre renovó las credenciales a más de 1200 emprendedores y artesanos que integran el programa Origen Tigre, lo que les permite comercializar sus productos en distintas plazas del distrito y en puntos de venta fijos. La actividad incluyó, además, capacitaciones para más de 80 vecinas.


La jornada se desarrolló en el Club de Leones del centro de la ciudad, donde vecinos y vecinas recibieron la nueva identificación para continuar con sus proyectos dentro de las ferias itinerantes y los espacios de comercialización de la gestión local.



La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, afirmó: “Estoy acompañando a todo el equipo de Desarrollo Emprendedor del Municipio de Tigre, un espacio que nuestro intendente Julio Zamora designa para apoyar a todos los artesanos y emprendedores locales. Los vecinos y vecinas reciben capacitaciones, talleres, entre otras herramientas que les posibilita comercializar en más de 16 puntos del distrito. Sabemos la importancia de generar empleo y que es una fuente de ingreso a través de las ferias”.


Desde la Dirección de Desarrollo Emprendedor y Comercialización, el programa Origen Tigre promueve el desarrollo económico de más de 2.000 emprendedores locales mediante la venta en espacios públicos, ferias itinerantes, puntos de venta fijos y capacitaciones.


El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, declaró: “Como todos los años estamos entregando las credenciales a los emprendedores y emprendedoras del programa Origen Tigre...”.


Estefanía, emprendedora de Las Tunas, y Beatriz, artesana de Troncos del Talar, destacaron la importancia de las ferias y las capacitaciones.


Los emprendedores podrán vender en Don Torcuato, El Talar, Benavídez, General Pacheco, Tigre centro y Ricardo Rojas. Los puntos de venta fijos funcionan en Boulogne Sur Mer 301 y Sarmiento 80.

