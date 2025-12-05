Navidad en San Isidro 2025: conciertos gratuitos, talleres en plazas y el encendido del árbol en la Catedral

Del 6 al 20 de diciembre, vecinos y visitantes disfrutan de conciertos de villancicos, talleres gratuitos y el tradicional encendido del árbol en distintos puntos del distrito.

Navidad en San Isidro 2025 se vive con una extensa agenda de actividades gratuitas que se desarrolla del 6 al 20 de diciembre en todas las localidades del distrito, con conciertos navideños, talleres en plazas y el tradicional encendido del árbol en la Catedral.

El Municipio de San Isidro invita a vecinos y visitantes a participar de propuestas abiertas para toda la familia que incluyen villancicos, música coral, ferias de artesanos y espacios creativos para chicos y grandes.

“Queremos celebrar la Navidad en comunidad y en el espacio público, con música en vivo, reconocidas agrupaciones corales y un repertorio bien navideño. Además, vamos a llenar las plazas de talleres para que chicos y grandes creen sus propios adornos”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

Programa de conciertos navideños

Lunes 8 de diciembre – 19 h

Plaza Mitre (Av. del Libertador 16.300, San Isidro). Tras la misa, concierto a cargo del grupo Vocat y encendido del Árbol de Navidad. Desde las 17 h, feria de artesanos.

Viernes 12 de diciembre – 18.30 h

Parque Público del Golf (Luis María Drago 299, Villa Adelina). “La vuelta al mundo en Navidad. Villancicos del mundo” – Ensamble Presepio. En caso de lluvia, se pasa al sábado 13.

Domingo 14 de diciembre – 18 h

Paseo 33 Orientales (33 Orientales y Arroyo Sarandí, Beccar). Villancicos y canciones navideñas – Vocal Va Pensiero. En caso de lluvia, se pasa al domingo 21.

Jueves 18 de diciembre – 20 h

Atrio de la Catedral de San Isidro (frente a Plaza Mitre). Concierto central con Coral In Mulieribus, Coro de Cámara de San Isidro, Coro Santa Cecilia y Coro de la Biblioteca Popular de San Isidro, acompañados por orquestas y solistas. Cierre conjunto con “Noche de Paz”. En caso de lluvia, se realiza dentro del templo con aforo reducido.

Viernes 19 de diciembre – 19 h

Plaza 9 de Julio (Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez). “Música navideña” – Cuarteto de Cuerdas Magnus. En caso de lluvia, se pasa al sábado 20.

Talleres navideños gratuitos en las plazas

Sábado 6

17 a 19 h – Plaza Carlos Gardel (Guido y Roma, Beccar): Flores y coronas navideñas en papel

17 a 18.30 h – Plaza Almirante Brown (Soldado de Malvinas e Independencia, Villa Adelina): Estrellas y pinitos navideños

Domingo 7

17 a 19 h – Plaza Lourdes (Haedo y Posadas, Beccar): Mi pequeño arbolito con piñas y Angelito en macramé

17 a 18.30 h – Plaza Olazábal (Olazábal y Uriarte, Boulogne): Tarjetas con sellos

Sábado 13

17 a 19 h – Plaza El Ombú (Bernardo de Irigoyen y Capitán Juan de San Martín, Boulogne): Corazones y estrellas navideñas

17 a 18.30 h – Plaza Castiglia (Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro): Tarjetas con sellos

Sábado 20

17 a 19 h – Plaza Belgrano (Céspedes y Deán Funes, Villa Adelina): Mi pequeño arbolito con piñas y Angelito en macramé

17 a 18.30 h – Plaza San Martín (Coronel Bogado e Independencia, Boulogne): Estrellas y pinitos navideños

Además, numerosos espacios culturales, parroquias e instituciones del partido organizan sus propias propuestas navideñas. Toda la información actualizada en: https://www.sanisidro.gob.ar/navidad2025

Funcionamiento de servicios por el feriado del lunes 8

Recolección de residuos: sin servicio.

Ecoresiduos: funciona con normalidad.

Licencias: cerrado.

Estacionamiento medido: suspendido.

Los hospitales municipales funcionan con guardias activas y atención de emergencias. Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Emergencia Municipal (SEM) llamando al 4512-3107 o al 107 desde un teléfono de línea.

El Centro de Operaciones Municipal y la Patrulla de Seguridad funcionan con normalidad. En caso de emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos pueden comunicarse al 4512-3333 o al WhatsApp de Ojos en Alerta.