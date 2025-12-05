edición 7949 - visitas hoy 69932

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

Navidad en San Isidro 2025: conciertos gratuitos, talleres en plazas y el encendido del árbol en la Catedral

Navidad en San Isidro
Del 6 al 20 de diciembre, vecinos y visitantes disfrutan de conciertos de villancicos, talleres gratuitos y el tradicional encendido del árbol en distintos puntos del distrito.

Navidad en San Isidro 2025 se vive con una extensa agenda de actividades gratuitas que se desarrolla del 6 al 20 de diciembre en todas las localidades del distrito, con conciertos navideños, talleres en plazas y el tradicional encendido del árbol en la Catedral.


El Municipio de San Isidro invita a vecinos y visitantes a participar de propuestas abiertas para toda la familia que incluyen villancicos, música coral, ferias de artesanos y espacios creativos para chicos y grandes.


“Queremos celebrar la Navidad en comunidad y en el espacio público, con música en vivo, reconocidas agrupaciones corales y un repertorio bien navideño. Además, vamos a llenar las plazas de talleres para que chicos y grandes creen sus propios adornos”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.



Programa de conciertos navideños


Lunes 8 de diciembre – 19 h
Plaza Mitre (Av. del Libertador 16.300, San Isidro). Tras la misa, concierto a cargo del grupo Vocat y encendido del Árbol de Navidad. Desde las 17 h, feria de artesanos.


Viernes 12 de diciembre – 18.30 h
Parque Público del Golf (Luis María Drago 299, Villa Adelina). “La vuelta al mundo en Navidad. Villancicos del mundo” – Ensamble Presepio. En caso de lluvia, se pasa al sábado 13.


Domingo 14 de diciembre – 18 h
Paseo 33 Orientales (33 Orientales y Arroyo Sarandí, Beccar). Villancicos y canciones navideñas – Vocal Va Pensiero. En caso de lluvia, se pasa al domingo 21.


Jueves 18 de diciembre – 20 h
Atrio de la Catedral de San Isidro (frente a Plaza Mitre). Concierto central con Coral In Mulieribus, Coro de Cámara de San Isidro, Coro Santa Cecilia y Coro de la Biblioteca Popular de San Isidro, acompañados por orquestas y solistas. Cierre conjunto con “Noche de Paz”. En caso de lluvia, se realiza dentro del templo con aforo reducido.


Viernes 19 de diciembre – 19 h
Plaza 9 de Julio (Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez). “Música navideña” – Cuarteto de Cuerdas Magnus. En caso de lluvia, se pasa al sábado 20.


Talleres navideños gratuitos en las plazas


Sábado 6
17 a 19 h – Plaza Carlos Gardel (Guido y Roma, Beccar): Flores y coronas navideñas en papel
17 a 18.30 h – Plaza Almirante Brown (Soldado de Malvinas e Independencia, Villa Adelina): Estrellas y pinitos navideños


Domingo 7
17 a 19 h – Plaza Lourdes (Haedo y Posadas, Beccar): Mi pequeño arbolito con piñas y Angelito en macramé
17 a 18.30 h – Plaza Olazábal (Olazábal y Uriarte, Boulogne): Tarjetas con sellos


Sábado 13
17 a 19 h – Plaza El Ombú (Bernardo de Irigoyen y Capitán Juan de San Martín, Boulogne): Corazones y estrellas navideñas
17 a 18.30 h – Plaza Castiglia (Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro): Tarjetas con sellos


Sábado 20
17 a 19 h – Plaza Belgrano (Céspedes y Deán Funes, Villa Adelina): Mi pequeño arbolito con piñas y Angelito en macramé
17 a 18.30 h – Plaza San Martín (Coronel Bogado e Independencia, Boulogne): Estrellas y pinitos navideños


Además, numerosos espacios culturales, parroquias e instituciones del partido organizan sus propias propuestas navideñas. Toda la información actualizada en: https://www.sanisidro.gob.ar/navidad2025


Funcionamiento de servicios por el feriado del lunes 8


Recolección de residuos: sin servicio.
Ecoresiduos: funciona con normalidad.
Licencias: cerrado.
Estacionamiento medido: suspendido.


Los hospitales municipales funcionan con guardias activas y atención de emergencias. Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Emergencia Municipal (SEM) llamando al 4512-3107 o al 107 desde un teléfono de línea.


El Centro de Operaciones Municipal y la Patrulla de Seguridad funcionan con normalidad. En caso de emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos pueden comunicarse al 4512-3333 o al WhatsApp de Ojos en Alerta.

Últimas Noticias

Ofrecen $5 millones para capturar al acusado del crimen en el Hindú Club de Don Torcuato
Ofrecen $5 millones para capturar al acusado del crimen en el Hindú Club de Don Torcuato
Cómo garantizar tu seguridad al jugar en casinos online
Cómo garantizar tu seguridad al jugar en casinos online
La EP 14 de General Pacheco presentó un mural por la memoria de las docentes víctimas de la dictadura
La EP 14 de General Pacheco presentó un mural por la memoria de las docentes víctimas de la dictadura
Un helicóptero cayó en el predio del ex KDT de Palermo: hay cuatro personas heridas
Un helicóptero cayó en el predio del ex KDT de Palermo: hay cuatro personas heridas
Marinucci pidió romper definitivamente la brecha de género en el transporte
Marinucci pidió romper definitivamente la brecha de género en el transporte
Tigre cerró en el MAT la edición 2025 del Programa de Prácticas Profesionales con la participación de 200 estudiantes
Tigre cerró en el MAT la edición 2025 del Programa de Prácticas Profesionales con la participación de 200 estudiantes