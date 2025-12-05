Navidad en San Isidro 2025: conciertos gratuitos, talleres en plazas y el encendido del árbol en la Catedral

Navidad en San Isidro 2025 se vive con una extensa agenda de actividades gratuitas que se desarrolla del 6 al 20 de diciembre en todas las localidades del distrito, con conciertos navideños, talleres en plazas y el tradicional encendido del árbol en la Catedral.
El Municipio de San Isidro invita a vecinos y visitantes a participar de propuestas abiertas para toda la familia que incluyen villancicos, música coral, ferias de artesanos y espacios creativos para chicos y grandes.
“Queremos celebrar la Navidad en comunidad y en el espacio público, con música en vivo, reconocidas agrupaciones corales y un repertorio bien navideño. Además, vamos a llenar las plazas de talleres para que chicos y grandes creen sus propios adornos”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.
Programa de conciertos navideños
Lunes 8 de diciembre – 19 h
Plaza Mitre (Av. del Libertador 16.300, San Isidro). Tras la misa, concierto a cargo del grupo Vocat y encendido del Árbol de Navidad. Desde las 17 h, feria de artesanos.
Viernes 12 de diciembre – 18.30 h
Parque Público del Golf (Luis María Drago 299, Villa Adelina). “La vuelta al mundo en Navidad. Villancicos del mundo” – Ensamble Presepio. En caso de lluvia, se pasa al sábado 13.
Domingo 14 de diciembre – 18 h
Paseo 33 Orientales (33 Orientales y Arroyo Sarandí, Beccar). Villancicos y canciones navideñas – Vocal Va Pensiero. En caso de lluvia, se pasa al domingo 21.
Jueves 18 de diciembre – 20 h
Atrio de la Catedral de San Isidro (frente a Plaza Mitre). Concierto central con Coral In Mulieribus, Coro de Cámara de San Isidro, Coro Santa Cecilia y Coro de la Biblioteca Popular de San Isidro, acompañados por orquestas y solistas. Cierre conjunto con “Noche de Paz”. En caso de lluvia, se realiza dentro del templo con aforo reducido.
Viernes 19 de diciembre – 19 h
Plaza 9 de Julio (Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez). “Música navideña” – Cuarteto de Cuerdas Magnus. En caso de lluvia, se pasa al sábado 20.
Talleres navideños gratuitos en las plazas
Sábado 6
17 a 19 h – Plaza Carlos Gardel (Guido y Roma, Beccar): Flores y coronas navideñas en papel
17 a 18.30 h – Plaza Almirante Brown (Soldado de Malvinas e Independencia, Villa Adelina): Estrellas y pinitos navideños
Domingo 7
17 a 19 h – Plaza Lourdes (Haedo y Posadas, Beccar): Mi pequeño arbolito con piñas y Angelito en macramé
17 a 18.30 h – Plaza Olazábal (Olazábal y Uriarte, Boulogne): Tarjetas con sellos
Sábado 13
17 a 19 h – Plaza El Ombú (Bernardo de Irigoyen y Capitán Juan de San Martín, Boulogne): Corazones y estrellas navideñas
17 a 18.30 h – Plaza Castiglia (Jacinto Díaz y Garibaldi, San Isidro): Tarjetas con sellos
Sábado 20
17 a 19 h – Plaza Belgrano (Céspedes y Deán Funes, Villa Adelina): Mi pequeño arbolito con piñas y Angelito en macramé
17 a 18.30 h – Plaza San Martín (Coronel Bogado e Independencia, Boulogne): Estrellas y pinitos navideños
Además, numerosos espacios culturales, parroquias e instituciones del partido organizan sus propias propuestas navideñas. Toda la información actualizada en: https://www.sanisidro.gob.ar/navidad2025
Funcionamiento de servicios por el feriado del lunes 8
Recolección de residuos: sin servicio.
Ecoresiduos: funciona con normalidad.
Licencias: cerrado.
Estacionamiento medido: suspendido.
Los hospitales municipales funcionan con guardias activas y atención de emergencias. Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Emergencia Municipal (SEM) llamando al 4512-3107 o al 107 desde un teléfono de línea.
El Centro de Operaciones Municipal y la Patrulla de Seguridad funcionan con normalidad. En caso de emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos pueden comunicarse al 4512-3333 o al WhatsApp de Ojos en Alerta.