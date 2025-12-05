Ofrecen $5 millones para capturar al acusado del crimen en el Hindú Club de Don Torcuato

El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa millonaria para capturar a Sergio Ezequiel Steimbrecher, acusado por el homicidio de Germán Sallemi, ocurrido en enero de 2024 en el country Hindú Club de Tigre.

El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten información que permita capturar a Sergio Ezequiel Steimbrecher, buscado por su presunta participación en el homicidio agravado de Germán Augusto Sallemi, ocurrido en enero de 2024 en el country Hindú Club, en el partido de Tigre.

La medida responde a un pedido de la Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato, a cargo del fiscal José Ignacio Amallo, que investiga el crimen del joven de 25 años, quien fue estrangulado en un departamento del complejo privado.

Steimbrecher es argentino, tiene 22 años, es soltero y su último domicilio conocido se ubica en la calle Juan B. Justo al 800, en la ciudad de Pilar. Según la descripción oficial, es de contextura delgada, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y mide aproximadamente 1,80 metros.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse de forma anónima a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas. El pago se realizará en el Ministerio de Seguridad con resguardo de la identidad del aportante.

El caso se remonta al 19 de enero de 2024, cuando Steimbrecher y otros cuatro imputados actuaron de manera premeditada para atraer a la víctima bajo el pretexto de una operación de compra de dólares.

Los acusados lo golpearon, lo ataron con precintos y finalmente le provocaron la muerte por asfixia mecánica.

Las cámaras de seguridad registraron la llegada de Sallemi en un Volkswagen New Beetle y la huida en un Chevrolet Cruze con patente adulterada.