La EP 14 de General Pacheco presentó un mural por la memoria de las docentes víctimas de la dictadura

El acto se realizó en la Escuela Primaria N.° 14 con la presencia de autoridades, familiares y estudiantes, en un emotivo homenaje a trabajadoras víctimas del terrorismo de Estado.

En la Escuela Primaria N.° 14 “Jorge Newbery” de General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la presentación de un mural en homenaje a docentes desaparecidas y cesanteadas durante la última dictadura militar. La jornada se desarrolló junto a autoridades educativas, familiares y la comunidad educativa.

La obra recuerda a Rosa María Casariego y Alfonsina Juana Burga, docentes desaparecidas por el terrorismo de Estado, y reconoce a las maestras cesanteadas de la institución: María del Carmen Liberatore, Luciana Lavagna y Sonia Ailan. El acto reafirmó el compromiso del Municipio de Tigre con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Estamos orgullosos de participar junto al programa Huella Urbana y el Área de Derechos Humanos del Municipio en este proyecto con la escuela, que nos permite rescatar de la memoria a dos docentes desaparecidas y también visibilizar a quienes fueron cesanteadas injustamente”, expresó Zamora.

“Esto permite ampliar el horizonte del pasado para recuperar muchos hechos silenciados. A través del testimonio de estudiantes y docentes, volvemos a poner estos hechos en valor. Es un acto doloroso, pero lleno de esperanza”, agregó.

Durante la presentación también tomaron la palabra estudiantes que impulsaron el proyecto “La Memoria no es un cuento”, autoridades de la institución y familiares de las docentes homenajeadas.

Beatriz, una de las docentes que lideró el proyecto, explicó: “La idea surgió en el Día de la Mujer. Los chicos empezaron a hablar del 24 de marzo y surgió la necesidad de revalorizar a quienes fueron cesanteadas y desaparecidas”.

Rosa María Casariego, nacida en Tigre en 1948, fue secuestrada el 3 de febrero de 1976 y hallada dos días después en Moreno con signos de tortura.

Alfonsina Juana Burga de Pérez fue secuestrada el 1.º de julio de 1976 en San Fernando y fue identificada en 1998 por el EAAF.

María del Carmen Liberatore expresó: “Volver a esta escuela me removió muchos recuerdos duros”.