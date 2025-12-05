Paritaria empleados de comercio: acuerdan sumas fijas hasta abril de 2026

FAECyS y las cámaras empresarias definieron nuevos pagos no remunerativos y una cláusula de revisión salarial para marzo de 2026.

La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) junto a las cámaras empresarias del sector acordaron una nueva mejora salarial en la paritaria empleados de comercio, que incluye sumas fijas no remunerativas hasta abril de 2026. El entendimiento rige desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

El acuerdo fue suscripto por FAECyS, que conduce Armando Cavalieri, junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Según se pactó, se estableció el pago de una suma fija no remunerativa de $60.000 en concepto de recomposición salarial para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.

Este monto se extinguirá con cada pago mensual, salvo el correspondiente a marzo de 2026, que se incorporará a los sueldos básicos en abril de ese año.

Además, las partes resolvieron extender hasta marzo de 2026 la vigencia de la suma fija no remunerativa de $40.000, que se había acordado originalmente el 26 de junio de 2025, con los mismos términos y alcances.

El acuerdo también incorpora una cláusula de revisión para marzo de 2026, instancia en la que se evaluarán las variaciones económicas registradas hasta ese momento.

Por último, el entendimiento aclara que los incrementos no serán vinculantes para convenios salariales que se suscriban en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, aunque las sumas pactadas constituirán el mínimo convencional una vez homologadas.