Concejo Deliberante de San Isidro: juraron los nuevos concejales y Jorge “Pana” Álvarez fue elegido presidente

Este jueves asumieron los 12 nuevos concejales y Jorge “Pana” Álvarez quedó al frente de la presidencia del Concejo Deliberante, con un nuevo escenario de poder político.

Este viernes 5 de diciembre, en el recinto del Concejo Deliberante de San Isidro, se realizó la Sesión Preparatoria en la que juraron los 12 concejales electos en las últimas elecciones legislativas y se definieron las nuevas autoridades del cuerpo, que asumirán formalmente el 10 de diciembre.

Como parte del nuevo escenario político, el oficialismo que responde al intendente Ramón Lanús se consolidó como primera fuerza, con siete concejales, y quedó a cargo de la presidencia del Concejo, que será ejercida por Jorge “Pana” Álvarez, quien encabezó la lista de La Libertad Avanza.

En total, siete ediles pertenecen a La Libertad Avanza, tres a Fuerza Patria y dos a Acción Vecinal San Isidro Es Distinto, espacio que conduce el exintendente Gustavo Posse.

Por La Libertad Avanza asumieron Jorge “Pana” Álvarez, Adriana Fossati, Federico Colombo, Angie Durand Aparicio, Juan Bautista Ocampo, Daniela López y Ricardo Antoniassi.

Por Fuerza Patria, juraron Federico Meca, Virginia Franco y Diego Montivero.

Por Acción Vecinal San Isidro Es Distinto, asumieron Bárbara Broese y Walter Pérez.

En la sesión preparatoria se eligieron las autoridades del cuerpo: Jorge “Pana” Álvarez como Presidente, Juan Bautista Ocampo como Vicepresidente primero, Marcos Díaz como Vicepresidente segundo y Gabriel Estoroni como Secretario.

Tras la jura, el intendente Ramón Lanús expresó: “Cinco de cada diez vecinos de San Isidro apostaron por este proyecto acompañaron la transformación local y el rumbo nacional que lidera Javier Milei”. Y agregó: “A partir del 10 de diciembre, con la asunción formal de los nuevos concejales, comienza una nueva etapa de nuestro gobierno, con mayor músculo legislativo para consolidar la transformación de San Isidro. Estoy profundamente agradecido y muy orgulloso de que quien nos represente en el Concejo sea Jorge ‘Panadero’ Álvarez”.

Por su parte, el flamante presidente del Concejo Deliberante, Jorge “Pana” Álvarez, explicó: “Mi oficina va a estar abierta, las puertas van a estar abiertas”, y sostuvo que esa frase resume su forma de entender la gestión pública.

En ese marco, remarcó que la convocatoria realizada para su asunción buscó reflejar esa apertura institucional, con la presencia de distintos actores de la comunidad. Entre los invitados mencionó al Club Acassuso, “un club que hoy está en las ligas grandes del fútbol argentino y tenemos la expectativa que forme parte de la liga mayor”, además de representaciones gremiales, empresariales y políticas.

Álvarez detalló que también participaron referentes de la industria nacional: “Estaba Silvio Zurzolo, el tesorero de la UIA; estaba Alejandro Gentile, que es el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires; y Carla Bonito, que es la presidenta de la COPAL, que es la cámara que agrupa a las principales empresas productoras de alimento del país”. También estuvo presente Joaquín de la Torre, a quien definió como “una referencia política”.

Para el nuevo titular del cuerpo deliberativo, la presencia de estos sectores constituyó un mensaje político y productivo: “Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien. Estamos trabajando y acompañando a esta administración nacional y también queremos acompañar el reclamo de la producción en nuestro país y que haya más empleo”, concluyó.

También participaron de la sesión, el ex intendente Gustavo Posse, Teresa García y el Diputado Sebastián Galmarini.