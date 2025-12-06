Detenido por robar un secarropa en General Pacheco tras ser detectado por cámaras municipales

El hecho ocurrió en el barrio Las Tunas durante la madrugada. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre permitieron detectar el robo y coordinar la rápida detención del sospechoso.

Un hombre fue detenido por robar un secarropa en General Pacheco, luego de ser detectado por las cámaras de video vigilancia del Municipio. El operativo se concretó durante la madrugada en el barrio Las Tunas, gracias al rápido accionar del Centro de Operaciones Tigre (COT).

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Fleming y Emilio Lamarca, donde los operadores de la central de monitoreo observaron a un sujeto con actitud sospechosa.

Minutos después, las cámaras registraron el momento en que ingresó a una vivienda y sustrajo un secarropa.

Tras advertir la situación, se dio aviso al móvil más cercano. Los efectivos del COT lograron interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar.

El individuo fue reducido y trasladado, quedando a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con el procedimiento correspondiente.