edición 7950 - visitas hoy 20963

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

Detenido por robar un secarropa en General Pacheco tras ser detectado por cámaras municipales

Detenido por robar un secarropa en General Pacheco tras ser detectado por cámaras municipales
El hecho ocurrió en el barrio Las Tunas durante la madrugada. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre permitieron detectar el robo y coordinar la rápida detención del sospechoso.

Un hombre fue detenido por robar un secarropa en General Pacheco, luego de ser detectado por las cámaras de video vigilancia del Municipio. El operativo se concretó durante la madrugada en el barrio Las Tunas, gracias al rápido accionar del Centro de Operaciones Tigre (COT).


El hecho ocurrió en la intersección de las calles Fleming y Emilio Lamarca, donde los operadores de la central de monitoreo observaron a un sujeto con actitud sospechosa.



Minutos después, las cámaras registraron el momento en que ingresó a una vivienda y sustrajo un secarropa.


Tras advertir la situación, se dio aviso al móvil más cercano. Los efectivos del COT lograron interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar.


El individuo fue reducido y trasladado, quedando a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con el procedimiento correspondiente.

Últimas Noticias

Concejo Deliberante de San Isidro: juraron los nuevos concejales y Jorge “Pana” Álvarez fue elegido presidente
Concejo Deliberante de San Isidro: juraron los nuevos concejales y Jorge “Pana” Álvarez fue elegido presidente
Más de 1200 emprendedores renovaron sus credenciales del programa Origen Tigre
Más de 1200 emprendedores renovaron sus credenciales del programa Origen Tigre
Paritaria empleados de comercio: acuerdan sumas fijas hasta abril de 2026
Paritaria empleados de comercio: acuerdan sumas fijas hasta abril de 2026
Navidad en San Isidro 2025: conciertos gratuitos, talleres en plazas y el encendido del árbol en la Catedral
Navidad en San Isidro 2025: conciertos gratuitos, talleres en plazas y el encendido del árbol en la Catedral
Ofrecen $5 millones para capturar al acusado del crimen en el Hindú Club de Don Torcuato
Ofrecen $5 millones para capturar al acusado del crimen en el Hindú Club de Don Torcuato
Cómo garantizar tu seguridad al jugar en casinos online
Cómo garantizar tu seguridad al jugar en casinos online