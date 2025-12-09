Malena Galmarini ya es Senadora Provincial por la Primera Sección

Acompañada por su familia, militantes y vecinos de Tigre, Malena Galmarini asumió su banca en el Senado de la Provincia de Buenos Aires y se suma a la representación de la Primera Sección Electoral.

Acompañada por su familia, cientos de militantes y vecinos de Tigre, Malena Galmarini juró este lunes como Senadora Provincial en la ciudad de La Plata, tras ser electa en las elecciones del pasado 7 de septiembre.

La dirigente del Frente Renovador llegó acompañada por vecinos, militantes y referentes del espacio político que se acercaron para acompañarla en el acto de asunción.

Con su incorporación a la Cámara Alta bonaerense, Galmarini asumió el compromiso de representar los intereses de Tigre y de toda la Primera Sección Electoral, consolidando su rol dentro del espacio político que integra.

Por el Frente Renovador, también juraron los senadores electos Valeria Arata (Junín) y Marcos Pisano (Bolívar).