San Isidro implementa cambios de sentido en Martínez en Diagonal Tucumán y Diagonal Salta

El Municipio de San Isidro aplicó una reconfiguración vial en Martínez, con nuevos sentidos de circulación en Diagonal Tucumán y Diagonal Salta, además de modificaciones en el recorrido de la línea 343.

El Municipio de San Isidro aplicó una reconfiguración vial en Martínez con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el estacionamiento y optimizar la circulación alrededor de la Plaza 9 de Julio. La medida incluye cambios en los sentidos de Diagonal Tucumán y Diagonal Salta, junto a intervenciones peatonales para priorizar a peatones y conductores.

La decisión forma parte de un plan integral que también incorpora la modificación del recorrido de la línea 343, con el fin de reducir demoras y maniobras conflictivas, además de disminuir ruidos y emisiones.

Las nuevas disposiciones determinan que Diagonal Tucumán funcionará como mano única en tres tramos diferenciados: entre Hipólito Yrigoyen y Santiago del Estero, con sentido suroeste; entre Hipólito Yrigoyen y Monseñor Larumbe, con sentido noreste; y entre Juncal y Córdoba, nuevamente con sentido suroeste.

En tanto, Diagonal Salta será mano única entre Rodríguez Peña y Monseñor Larumbe, con sentido noroeste.

Respecto al transporte público, la línea 343 —en sentido hacia Martínez— modificó su recorrido entre Monteagudo y Sargento Cabral, circulando ahora por Diagonal Tucumán, Rodríguez Peña y San Lorenzo, para luego retomar su traza habitual. Las líneas 314 y 707 mantienen su recorrido sin cambios.

Para garantizar la correcta implementación de la medida, la Subsecretaría de Movilidad realizó trabajos de demarcación horizontal, colocación de señales verticales y reemplazo de nomencladores. Según informaron desde el área, la reconfiguración permitirá un tránsito más ordenado, con menos siniestros, mayor seguridad peatonal, menor congestión y una mejora en la disponibilidad de estacionamiento.