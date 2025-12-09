San Isidro implementa cambios de sentido en Martínez en Diagonal Tucumán y Diagonal Salta

El Municipio de San Isidro aplicó una reconfiguración vial en Martínez con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el estacionamiento y optimizar la circulación alrededor de la Plaza 9 de Julio. La medida incluye cambios en los sentidos de Diagonal Tucumán y Diagonal Salta, junto a intervenciones peatonales para priorizar a peatones y conductores.
La decisión forma parte de un plan integral que también incorpora la modificación del recorrido de la línea 343, con el fin de reducir demoras y maniobras conflictivas, además de disminuir ruidos y emisiones.
Las nuevas disposiciones determinan que Diagonal Tucumán funcionará como mano única en tres tramos diferenciados: entre Hipólito Yrigoyen y Santiago del Estero, con sentido suroeste; entre Hipólito Yrigoyen y Monseñor Larumbe, con sentido noreste; y entre Juncal y Córdoba, nuevamente con sentido suroeste.
En tanto, Diagonal Salta será mano única entre Rodríguez Peña y Monseñor Larumbe, con sentido noroeste.
Respecto al transporte público, la línea 343 —en sentido hacia Martínez— modificó su recorrido entre Monteagudo y Sargento Cabral, circulando ahora por Diagonal Tucumán, Rodríguez Peña y San Lorenzo, para luego retomar su traza habitual. Las líneas 314 y 707 mantienen su recorrido sin cambios.
Para garantizar la correcta implementación de la medida, la Subsecretaría de Movilidad realizó trabajos de demarcación horizontal, colocación de señales verticales y reemplazo de nomencladores. Según informaron desde el área, la reconfiguración permitirá un tránsito más ordenado, con menos siniestros, mayor seguridad peatonal, menor congestión y una mejora en la disponibilidad de estacionamiento.