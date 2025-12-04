Detuvieron a un barra brava de Tigre por extorsión y amenazas a un delegado ferroviario

El acusado fue arrestado en San Fernando tras exigir dinero y amenazar de muerte a un delegado del Ferrocarril Mitre. Tenía antecedentes penales.

Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en el partido bonaerense de San Fernando a un hombre acusado de amenazar y extorsionar a un delegado del Ferrocarril Mitre. El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

El procedimiento se originó tras una denuncia presentada por un delegado titular de la Unión Ferroviaria de la Línea Mitre, de 50 años, quien cumple funciones en el predio ferroviario de Victoria.

Según la investigación, el imputado ingresó sin autorización a los talleres, se dirigió a las oficinas del ferrocarril y exigió dinero. Ante la negativa del personal, amenazó de muerte a los empleados.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 2ª de San Fernando, lo que dio intervención a la Fiscalía del Área Correccional de San Fernando, a cargo del Dr. Marcelo Fuensalida.

Los investigadores establecieron que el acusado tenía un frondoso prontuario delictivo y que era referente de la barra brava del Club Atlético Tigre.

Entre sus antecedentes figura una condena por el homicidio de un hincha del Club Chacarita, por la que recuperó la libertad tras cumplir la pena.

El hombre fue detenido cuando intentó ingresar por un sector no habilitado. Al advertir la presencia policial, intentó escapar y descartó un cuchillo, pero fue reducido.

La fiscalía ordenó su detención y el secuestro del arma blanca. El acusado, argentino de 44 años, quedó imputado por amenazas y extorsión.