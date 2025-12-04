edición 7948 - visitas hoy 43224

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Actualidad

Detuvieron a un barra brava de Tigre por extorsión y amenazas a un delegado ferroviario

Detuvieron a un barra brava de Tigre por extorsión y amenazas a un delegado ferroviario
El acusado fue arrestado en San Fernando tras exigir dinero y amenazar de muerte a un delegado del Ferrocarril Mitre. Tenía antecedentes penales.

Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en el partido bonaerense de San Fernando a un hombre acusado de amenazar y extorsionar a un delegado del Ferrocarril Mitre. El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional.


El procedimiento se originó tras una denuncia presentada por un delegado titular de la Unión Ferroviaria de la Línea Mitre, de 50 años, quien cumple funciones en el predio ferroviario de Victoria.


Según la investigación, el imputado ingresó sin autorización a los talleres, se dirigió a las oficinas del ferrocarril y exigió dinero. Ante la negativa del personal, amenazó de muerte a los empleados.


La denuncia fue radicada en la Comisaría 2ª de San Fernando, lo que dio intervención a la Fiscalía del Área Correccional de San Fernando, a cargo del Dr. Marcelo Fuensalida.


Los investigadores establecieron que el acusado tenía un frondoso prontuario delictivo y que era referente de la barra brava del Club Atlético Tigre.


Entre sus antecedentes figura una condena por el homicidio de un hincha del Club Chacarita, por la que recuperó la libertad tras cumplir la pena.


El hombre fue detenido cuando intentó ingresar por un sector no habilitado. Al advertir la presencia policial, intentó escapar y descartó un cuchillo, pero fue reducido.


La fiscalía ordenó su detención y el secuestro del arma blanca. El acusado, argentino de 44 años, quedó imputado por amenazas y extorsión.

Últimas Noticias

Parate en la planta de Mondelez en Pacheco: 2.300 trabajadores en alerta por la crisis
Parate en la planta de Mondelez en Pacheco: 2.300 trabajadores en alerta por la crisis
Cayó el quinto prófugo por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga en San Isidro
Cayó el quinto prófugo por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga en San Isidro
Desalojo en el Abasto: la Ciudad recuperó una casa tomada desde 1992 y clausuró otra en Constitución por venta de drogas
Desalojo en el Abasto: la Ciudad recuperó una casa tomada desde 1992 y clausuró otra en Constitución por venta de drogas
TEDxUNDelta debutó con 16 oradores y más de 250 participantes en la Universidad Nacional del Delta
TEDxUNDelta debutó con 16 oradores y más de 250 participantes en la Universidad Nacional del Delta
San Isidro realizó 3 mil operativos de seguridad y más de 37 mil identificaciones en noviembre
San Isidro realizó 3 mil operativos de seguridad y más de 37 mil identificaciones en noviembre
Más de 3 mil chicos participaron del cierre del Torneo de Baby Fútbol de San Isidro
Más de 3 mil chicos participaron del cierre del Torneo de Baby Fútbol de San Isidro