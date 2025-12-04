edición 7948 - visitas hoy 43216

Policiales / San Isidro

Cayó el quinto prófugo por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga en San Isidro

El joven de 23 años coordinó los traslados del asalto que terminó con el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga. Ya suman cinco los detenidos.

El sospechoso fue detenido este martes por el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga, la jubilada de 81 años que murió durante un robo en su vivienda de San Isidro, en octubre. Se trata del quinto detenido en la causa.


El acusado fue identificado como S.N.P., de 23 años, conocido como “Milanesa”, imputado por homicidio agravado, en una investigación del fiscal Patricio Ferrari.


Según la acusación, cumplió un rol clave en la organización del crimen, ordenado desde la cárcel por integrantes de la Banda del Millón: Thiago Sandoval y Hugo Isaías Castillo San Martín, alias “Castillito”.


No ingresó a la vivienda, pero coordinó los traslados mediante una aplicación de viajes usando su propio usuario.


Mantuvo comunicaciones constantes con los autores antes, durante y después del crimen.


El análisis de celulares de Miguel Ángel Viera y Julio Emiliano permitió reconstruir su rol.


Desde su casa en Beccar organizó la logística y ocultó parte del botín.


La fiscalía determinó que su colaboración fue clave para concretar el crimen.


La causa ya suma cinco detenidos y resta localizar a un sospechoso.

