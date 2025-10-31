Asesinaron a una jubilada en Acassuso durante una entradera: hay cinco detenidos de la Banda del Millón

Una mujer de 81 años fue hallada muerta en su casa de Acassuso, con signos de haber sido golpeada y atada. Por el crimen, la Policía detuvo a cinco sospechosos vinculados a La Banda del Millón, una organización delictiva que operaba en zona norte.

Una jubilada de 81 años fue asesinada brutalmente durante una entradera en su casa de Acassuso, partido de San Isidro. La víctima, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, fue encontrada sin vida por su sobrina, con el cuerpo atado a una silla y signos evidentes de golpes.

El hecho se descubrió el miércoles, luego de varios días sin contacto con la mujer. Según las primeras pericias, el crimen habría ocurrido el sábado 25 de octubre en la vivienda ubicada sobre la calle General Justo José de Urquiza al 1100. El fiscal Patricio Ferrari, a cargo del caso, caratuló la causa como homicidio criminis causa en ocasión de robo.

La sobrina de la víctima, Marina, relató a Telefe Noticias que los delincuentes ingresaron por la parte trasera de la casa. “Levantaron las persianas, seguramente. Había una persiana que la habrán levantado e ingresaron a la casa. Era la noche, estaba en pijama”, explicó, visiblemente conmocionada.

Agregó que “entraron a robarle, creen que el sábado. Mientras robaban, la ataron de pies y manos y la golpearon. Veía sangre, una cosa espantosa. Además, no se llevaron nada porque no había nada de valor”.

Los investigadores constataron que las aberturas estaban forzadas y que el interior del domicilio presentaba profundo desorden. Rodríguez Iturriaga, que vivía sola, era descrita por su entorno como una persona activa y sociable.

La pista que llevó a los detenidos

El caso dio un giro cuando, en un operativo realizado en Tigre, la Policía detuvo a cinco integrantes de La Banda del Millón, un grupo delictivo conocido por cometer entraderas en la zona norte. Durante el procedimiento, coordinado por la Secretaría de Seguridad de San Isidro, la Fiscalía de Martínez, la Policía Bonaerense y el Centro de Monitoreo de Tigre, los agentes secuestraron herramientas, pasamontañas, celulares y un Fiat Palio, presuntamente utilizado en el crimen.

Fuentes del caso confirmaron que dos de los arrestados estarían directamente vinculados al asesinato. Se trata de Miguel Ángel Vieira (47) y Julio Ramiro Emiliano (20), quienes tenían en su poder barretas, hierros y guantes. Los otros detenidos fueron identificados como Matías Maturro, Thiago Conzo y Agustín Gómez, todos jóvenes de entre 20 y 26 años.

Las tareas investigativas permitieron confirmar que al menos dos de ellos participaron activamente en el homicidio, ocurrido la noche del sábado. La autopsia determinó que la víctima recibió múltiples golpes y presentaba hematomas severos.

?? La organización criminal

La Banda del Millón ya era investigada por diversos robos en San Isidro, Tigre y Vicente López. Según la fiscalía, el grupo operaba con el apoyo de internos del Penal 57 de Campana, quienes desde prisión señalaban los domicilios a atacar y mantenían comunicación con los ladrones durante los hechos.

En agosto pasado, dos menores de edad vinculados a la organización fueron capturados por la Comisaría 11ª de San Isidro luego de intentar robar una vivienda. Uno de ellos estaba prófugo por homicidio criminis causa y robo agravado.

“Quedó ahí atada. Había sangre en el piso. Realmente fueron unos degenerados. Encima para robar dos pesos con cincuenta. Esta impunidad, esta locura. Es una zona cuidada, pero ya ni siquiera en una linda zona uno puede vivir tranquilo”, lamentó la sobrina de la víctima.

“La computadora estaba, el teléfono estaba, o sea, no se llevaron nada de eso. No sé qué se llevaron”, concluyó.