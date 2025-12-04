Más de 3 mil chicos participaron del cierre del Torneo de Baby Fútbol de San Isidro

Con una fiesta multitudinaria en Beccar, el Torneo de Baby Fútbol de San Isidro finalizó con la participación de 44 clubes y más de 3 mil chicos de entre 6 y 12 años.

El Torneo de Baby Fútbol de San Isidro cerró su temporada con la participación de 44 clubes de barrio y más de 3 mil chicos de entre 6 y 12 años, durante una jornada que reunió a familias, dirigentes y autoridades en el Campo de Deportes N°1 de Beccar.

El intendente Ramón Lanús encabezó la entrega de trofeos y diplomas a todos los clubes participantes. En ese marco, destacó el rol social de estas instituciones: “Seguimos acompañando a los clubes de barrio, porque son parte de la identidad de San Isidro y son un segundo hogar para muchos chicos. Cumplen un rol enorme en sostener, integrar y educar, y nos permiten llegar a cada rincón del Municipio”.

El cierre de la Liga Municipal de Baby Fútbol se desarrolló en un clima festivo, con la presencia de las familias y los equipos de 44 clubes y sociedades de fomento. La jornada incluyó un show musical en vivo de Zakude, la musicalización de Topo Mix DJ, un espectáculo de freestyle y una murga.

El torneo se disputó durante todo el año, cada sábado, tanto en los clubes como en los campos de deportes municipales. Se jugaron los torneos Apertura y Clausura y, por primera vez, los campeones de cada categoría definieron el título en una final en el Microestadio del Bajo de San Isidro.

Durante la competencia, todos los fines de semana los chicos recibieron una vianda brindada por el Municipio. Además, se entregó material deportivo a los clubes, continuó la campaña contra la violencia en el deporte y técnicos y delegados participaron de capacitaciones a cargo de la Fundación River.

La Liga Municipal de Baby Fútbol promueve la inclusión y la integración social por encima de la competencia.