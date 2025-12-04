edición 7948 - visitas hoy 16466

Policiales

Vuelco de camión en Panamericana: corte total a la altura de Ingeniero Maschwitz

Un camión que transportaba aceite volcó en el kilómetro 41,5 de la Panamericana, bloqueó ambos sentidos y obligó a desviar el tránsito por la colectora del Ramal Campana.

Un vuelco de camión en Panamericana provocó un corte total del tránsito en la madrugada de este jueves a la altura del kilómetro 41,5, en la localidad de Ingeniero Maschwitz. El siniestro obligó a desviar la circulación por la colectora del Ramal Campana.


El vehículo, de gran porte, transportaba aceite comestible. Tras el vuelco, parte de la carga quedó esparcida sobre la calzada y el camión terminó atravesado sobre los dos carriles, lo que impidió el paso de vehículos en ambos sentidos.


Según informó, el desvío del tránsito se mantuvo por la colectora mientras se desarrollaban los trabajos de remoción.


El conductor del camión fue trasladado para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro.


En el lugar trabajan dotaciones de bomberos y dos grúas, que realizan las tareas para despejar la autovía y retirar el vehículo siniestrado.

