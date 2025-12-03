La Línea Mitre funcionará con recorridos limitados durante el fin de semana por obras en Retiro

Los servicios eléctricos de la Línea Mitre funcionan con recorridos reducidos por trabajos en el ingreso a Retiro. También hay cambios en el ramal diésel.

Los trenes Mitre no llegan a Retiro por obras de señalización que se desarrollan en el ingreso a la terminal. La medida afecta a los tres ramales eléctricos y fue informada por Trenes Argentinos, en el marco de trabajos destinados a mejorar la seguridad operacional.

Durante el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, el ramal Tigre circula únicamente entre Belgrano C y Tigre, mientras que los servicios a José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionan limitados entre sus cabeceras y la estación Belgrano R.

Según se indicó oficialmente, las tareas incluyen la canalización para el tendido de caños que alojarán los cables de señalamiento y telecomunicaciones, infraestructura clave para la puesta en marcha del nuevo sistema de señalamiento de acceso de trenes a Retiro.

Estos trabajos se enmarcan dentro de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, con el objetivo de mejorar la seguridad y optimizar la circulación de los trenes.

Servicio Victoria – Capilla del Señor con recorrido reducido

Además, entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre, el ramal diésel Victoria–Capilla del Señor circula con servicio limitado. Actualmente conecta únicamente Victoria con Matheu, ya que continúa la obra de renovación integral de vías.

La restricción responde a trabajos de recambio de durmientes, ajuste y nivelación de las vías entre los kilómetros 63 y 64 del trazado ferroviario.

Desde la empresa advirtieron que, en caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas.

Las fechas coinciden con el fin de semana largo por el feriado del Día de la Virgen.