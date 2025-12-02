Arrojaron residuos tóxicos en Vicente López y fueron detenidos gracias al sistema ESCUDO

Un hombre fue detenido en Villa Martelli luego de arrojar barriles con residuos tóxicos en la vía pública. El sistema de cámaras ESCUDO detectó el hecho y permitió la rápida intervención municipal.

Un episodio alarmante tuvo lugar recientemente en Villa Martelli, cuando las cámaras del sistema ESCUDO identificaron movimientos sospechosos de un camión rojo que circulaba por la zona. El vehículo finalmente se detuvo sobre Güemes al 5200, donde su conductor, creyendo que nadie lo observaba, decidió arrojar dos tachos que llevaba en la parte trasera.

Los recipientes contenían residuos tóxicos blancos y semisólidos, que al derramarse en la vía pública representaron un riesgo ambiental y sanitario para los vecinos del barrio.

Mientras esto ocurría, un agente de ESCUDO seguía en tiempo real cada movimiento mediante las cámaras de seguridad y dio la alerta para activar el protocolo correspondiente.

Minutos después, la patrulla municipal interceptó al infractor en Melo y Constituyentes, a pocas cuadras del lugar. El hombre no contaba con licencia, seguro ni comprobante de VTV, por lo que se procedió al secuestro del vehículo.

En simultáneo, los equipos de Ambiente y Residuos Toxicológicos de Vicente López aseguraron el material derramado de manera preventiva, con el fin de evitar riesgos para los vecinos.

El seguimiento del camión permitió determinar que la unidad había partido desde una empresa local dedicada a la fabricación de materiales auxiliares para la construcción y la industria automotriz. Por este motivo, un inspector de Fiscalización y Control se acercó al establecimiento y labró el acta correspondiente, quedando la fábrica imputada por los hechos.

El episodio volvió a mostrar la importancia de la inversión municipal en tecnología aplicada a la seguridad. La combinación de monitoreo permanente y equipos operativos permitió actuar de inmediato ante una situación que afectaba la seguridad, el ambiente y la salud en Vicente López.