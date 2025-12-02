Qué dijo Diego Dabove tras la derrota de Tigre por penales ante Racing

Tras la caída por 4-2 en los penales frente a Racing, el técnico Diego Dabove analizó el rendimiento de Tigre, destacó el año del equipo y confirmó su intención de continuar en el Club.

Diego Dabove brindó una conferencia de prensa tras la eliminación de Tigre ante Racing, que se impuso 4-2 en los penales en Avellaneda luego del 0-0 en los 120 minutos. El técnico valoró el rendimiento del equipo, reconoció el dolor por la caída y adelantó su intención de continuar al frente del plantel.

El entrenador señaló que, pese al resultado, el equipo estuvo a la altura del desafío. “Al margen del dolor y de la tristeza por quedar afuera, hicimos un buen partido, muy disputado, hemos tenido ocasiones para haber abierto el resultado y estuvimos a la altura de un gran rival”, expresó.

También destacó la entrega del plantel a lo largo del año: “Estoy muy orgulloso de los muchachos, muy agradecido al plantel porque han hecho un año extraordinario, esto elevó la vara de cara al próximo año y tenemos que seguir así todos juntos”.

Dabove subrayó la evolución del equipo desde su llegada. “El balance, más allá de que sea positivo, es lindo porque uno no se olvida lo que era todo cuando llegamos en enero. Fuimos transformando un equipo competitivo y con carácter que afrontó lesiones, ventas de jugadores y así y todo siempre compitió de buena manera”.

El técnico volvió a remarcar el compromiso del plantel. “Tengo un plantel muy noble, de mucho corazón que siempre se entrega al máximo. Teníamos todo para alcanzar algo más”.

Pensando en lo que viene, el entrenador pidió sostener la línea de trabajo: “Hay que seguir trabajando con esta convicción y esta seriedad porque se viene un año complejo donde tendremos que afrontar un año muy lindo, lleno de desafíos”.

Además, confirmó su intención de continuar en el Club: “La idea del Club y también nuestra es continuar en el Club el año que viene. Se armó un equipo con mucho futuro y tendría que pasar algo muy raro para que eso no suceda”.

Dabove detalló cómo será el proceso de armado del próximo plantel. “Ahora nos queda trabajar, hacer una buena pretemporada, trabajar junto a la Secretaría Técnica en el armado del plantel. Por suerte tenemos una base de jugadores más estructurada y el próximo mercado de pases va a ser aún más prolijo”.

También remarcó la necesidad de revisar incorporaciones de manera estratégica. “Tenemos que ser muy inteligentes en lo jerarquía que traigamos, para elevar todavía más la calidad de lo que tenemos en el plantel”.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas de Tigre: “El hincha de Tigre va a brindar en fin de año contento pensando que Tigre va a jugar Copa Sudamericana y que va a tener un equipo competitivo el año que viene, con el desafío de volver a jugar playoff, superar los cuartos de Copa Argentina y hacer una buena Sudamericana”.