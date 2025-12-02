Tigre vs Racing: el Matador cayó por penales en Avellaneda tras un duelo intenso y con Zenobio como figura

Tigre igualó 0-0 en el Cilindro y llevó al límite a Racing en un partido cargado de tensión, tres expulsados y llegadas claras. En los penales, el Matador no pudo sostener su ímpetu y quedó eliminado 4-2 pese a la gran actuación de Felipe Zenobio.

El Matador de Victoria llevó a Racing al límite en Avellaneda en un duelo cargado de roces, polémicas y situaciones claras para ambos equipos. Después del 0-0 en los 90 minutos y en el tiempo suplementario, Tigre cayó 4-2 en los penales y quedó eliminado del Torneo Clausura. La figura excluyente del encuentro fue el arquero académico Facundo Cambeses, quien contuvo dos remates decisivos.

Pese al dominio inicial de Racing, el Matador supo sostenerse con orden y carácter. Gracias a una sólida tarea defensiva y a las respuestas de Felipe Zenobio, el equipo dirigido por Diego Dabove estiró la definición hasta el final.

Un Tigre ordenado, obligado a reacomodarse por una lesión

El encuentro comenzó con una presión asfixiante de Racing, pero Tigre resistió con líneas compactas y buscó cada contraataque para inquietar al local. A los 32 minutos, debió realizar un cambio obligado por la lesión de Federico Álvarez, lo que llevó al ingreso de Diego Sosa.

Con el correr del partido, el Matador logró frenar el ritmo académico, apoyándose en rechazos largos y ataques verticales. Racing reclamó reiteradamente supuestas demoras, pero Tigre sostuvo su plan sin perder el control. Sobre el cierre, hubo una mano de Joaquín Laso que pudo derivar en penal, aunque la jugada fue invalidada por offside.

Zenobio, gigante en los momentos clave

En el segundo tiempo, Racing volvió a imponer intensidad y generó dos situaciones muy claras en los pies de Adrián “Maravilla” Martínez, pero Zenobio respondió con reflejos decisivos. Tigre también tuvo su chance: un disparo de Ignacio Russo que se fue desviado tras un contragolpe.

Cuando el equipo crecía en confianza, Tigre sufrió un golpe inesperado: expulsión de Ramón Arias en la última acción del tiempo reglamentario por una infracción desde atrás.

El suplementario, un capítulo aparte

En el primer tiempo extra, Racing tuvo un gol anulado y un reclamo por un posible penal sobre Conechny, no sancionado por Andrés Merlos. Luego, Gastón Martirena fue expulsado por doble amarilla tras discutir una decisión arbitral.

En la segunda etapa del suplementario, la tensión subió todavía más: Santiago Sosa vio la roja por una fuerte infracción sobre Alfio Oviedo, quien terminó con una hemorragia nasal. Racing volvió a tener una jugada clara con Martínez, pero su disparo se fue alto.

Tigre resistió con uno menos durante gran parte del tiempo extra, defendiendo con orden y empuje ante un rival que no lograba concretar.

La definición por penales

En los doce pasos, la historia se inclinó para el local. Tigre convirtió a través de Diego Sosa y Julián López, mientras que Cambeses le contuvo los remates a Tomás Cardona y Joaquín Laso.

Racing acertó sus cuatro disparos y selló el 4-2 definitivo.

Serie de penales:

Tigre: Cardona (ataj.), Sosa (gol), Laso (ataj.), López (gol).

Racing: Martínez (gol), Fernández (gol), Rojas (gol), García Basso (gol).

Los números que muestran el esfuerzo del Matador

Las estadísticas reflejaron la diferencia de posesión (68% para Racing), pero también la eficacia defensiva de Tigre, que bloqueó remates, sostuvo la estructura y llevó la serie hasta el último instante. Racing registró 24 tiros y 515 pases correctos, mientras que Tigre sumó 12 remates y 144 pases.

El Matador había llegado fortalecido tras eliminar a Lanús como visitante con gol de David Romero, y volvió a demostrar competitividad ante otro rival de jerarquía.

Formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Gonzalo Piñeiro, Julián López, Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.