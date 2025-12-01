Axel Kicillof pide apoyo legislativo para cubrir vencimientos y acompañar a los bonaerenses

El gobernador Axel Kicillof defendió la Ley de Financiamiento en la Casa de Gobierno, destacando que garantiza recursos para cubrir deuda, fortalecer municipios y mantener el orden económico y social de la provincia.

El gobernador Axel Kicillof destacó este lunes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno la importancia de la Ley de Financiamiento, aún pendiente de aprobación en la Legislatura, como herramienta para garantizar el cumplimiento de obligaciones de la provincia sin agravar las dificultades de los bonaerenses.

“La semana pasada se aprobaron dos de las tres leyes económicas que enviamos a la Legislatura: todavía queda pendiente la Ley de Financiamiento, que es fundamental para que la provincia pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones sin agravar las privaciones de los bonaerenses que están siendo golpeados por el modelo económico nacional”, afirmó Kicillof.

El gobernador aclaró que no se trata de solicitar fondos extraordinarios ni asumir nueva deuda para obras faraónicas. “Con este proyecto simplemente estamos solicitando los recursos necesarios para cubrir los vencimientos y sostener el normal funcionamiento de la provincia”, señaló.

Apoyo a los municipios

Kicillof resaltó que la ley busca también acompañar a los 135 municipios bonaerenses frente a un contexto de contracción de la recaudación y aumento de necesidades. “Se ha planteado la creación de un fondo a distribuir entre los 135 municipios que es equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la Ley de Financiamiento”. Además, precisó que se garantizarán aproximadamente $250 mil millones en cinco pagos fijos, brindando previsibilidad para la planificación de las cuentas públicas.

Defensa de la gestión provincial

El mandatario recordó que en los últimos dos años la provincia enfrentó dificultades por acciones del Gobierno nacional, como la quita de $13 billones reclamadas ante la Corte Suprema. “A pesar de eso, la Provincia nunca se detuvo y seguimos haciendo las obras que necesita nuestro pueblo: cuidamos la austeridad, pero con sensibilidad, sin trasladarla a los bonaerenses que sufren la crisis económica”.

Prioridad en salud y educación

Kicillof enfatizó que no se utilizarán recursos destinados a salud y educación para cubrir vencimientos de deuda. “La Legislatura debe decidir para evitar más sufrimiento del pueblo, y en favor del orden económico y social de nuestra provincia”, concluyó, solicitando a los legisladores que apoyen la ley en beneficio de los 17 millones de bonaerenses.

Presencia institucional

En la presentación estuvieron presentes miembros del gabinete provincial, legisladores y legisladoras, intendentes e intendentas, así como representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales.