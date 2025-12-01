Agresión en Malvinas Argentinas: familia atacó a docentes con agua hirviendo y destruyó una escuela

Una familia irrumpió en una escuela de Grand Bourg tras una pelea entre alumnas y terminó atacando a docentes con agua hirviendo, provocando destrozos en el comedor y la detención de una mujer.

La familia de una alumna destrozó una escuela en Malvinas Argentinas y atacó a los docentes con agua hirviendo, en un violento episodio ocurrido en el comedor de un establecimiento de Grand Bourg, tras una pelea entre dos estudiantes.

El hecho se registró el viernes en el complejo educativo de Pablo Nogués que reúne a la Escuela Secundaria N°18, la Escuela Primaria N°29 y el nivel inicial. Según versiones, todo comenzó con un enfrentamiento entre dos alumnas, que fueron separadas por los docentes.

Cuando la situación parecía resuelta, la familia de una de las jóvenes llegó al colegio exigiendo hablar con el director. Ante la falta de respuestas, ingresaron al comedor de la primaria —un espacio compartido por los distintos niveles— y atacaron al personal docente.

Los agresores tomaron ollas con agua hirviendo y se las arrojaron a los docentes que estaban en el lugar. Luego provocaron destrozos en las instalaciones: rompieron el portón que separa los niveles, volcaron mesas del comedor y generaron daños en distintos sectores del establecimiento.

La madre de una de las alumnas involucradas habló con la prensa y afirmó que su familia solo quiso ingresar para asistir a la joven. “Lo único que querían hacer era sacar a la nena para ver cómo estaba. Mi familia estaba tocando timbre y me dijeron que no le abrían la puerta”, expresó.

Este lunes, los directivos del colegio mantuvieron una reunión con autoridades de Educación de la provincia. Según trascendió, la familia agresora tiene antecedentes. La institución radicó la denuncia en la comisaría local y una tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad.