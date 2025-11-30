Julio Zamora acompañó la 8va jornada científica de Atención Primaria de Salud en Tigre

El intendente Julio Zamora participó del encuentro en el Centro Universitario Tigre, donde equipos de salud debatieron prácticas, compartieron experiencias y reforzaron estrategias de trabajo territorial.

El Municipio de Tigre realizó la 8va jornada científica de Atención Primaria de Salud (APS) en el Centro Universitario Tigre (CUT), un encuentro que reunió a profesionales del Primer Nivel de Atención, equipos de los CAFyS, integrantes de la red ampliada y trabajadores del área sanitaria. El intendente Julio Zamora acompañó la actividad y escuchó las propuestas junto a autoridades y equipos de salud.

“Fue una jornada muy productiva con profesionales con quienes pudimos reflexionar sobre todo el trabajo realizado a lo largo del año y así poder diagramar lo que viene para el ámbito de la salud. Hoy en día lo que refiere a la comunidad y la llegada a los vecinos es algo fundamental y por ello debemos articular acciones que nos permitan llegar a toda la población”, expresó el jefe comunal.

Este año, la jornada se desarrolló bajo el eje “Comunicación en Salud desde la APS”, con el objetivo de profundizar la importancia de transmitir, dialogar y construir estrategias de cuidado junto a la comunidad.

La subsecretaria de APS, Carolina Hernandorena, destacó: “Estamos muy satisfechos de poder compartir este espacio, agradecerles el trabajo realizado durante todo el año y reflexionar sobre nuevas estrategias que nos permitan seguir acompañando a la comunidad. La comunicación es un desafío propio de estos tiempos y resulta fundamental para tender puentes, acercarnos y revisar nuestras prácticas. La Atención Primaria de la Salud es una estrategia central, profundamente vinculada a la comunicación y al compromiso permanente de cuidar a nuestra población”.

La propuesta buscó generar un espacio académico donde los equipos pudieran intercambiar y reflexionar de manera sistematizada sobre sus intervenciones, los marcos teóricos que las sostienen y la construcción de conocimiento en territorio. La jornada se desarrolló en dos días consecutivos, lo que amplió el intercambio y la participación de los equipos del distrito.

La iniciativa incluyó mesas de expertos, espacios de exposición, talleres, mesas de diálogo y actividades orientadas a fortalecer un enfoque integral del cuidado, la mejora continua del sistema y el trabajo articulado entre áreas.