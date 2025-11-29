Maniobra imprudente provocó un choque el centro de Tigre

Un fuerte choque en Tigre centro quedó registrado por las cámaras del COT. La colisión ocurrió en Avenida Cazón y Chacabuco luego de una maniobra imprudente, aunque ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad.

Un choque en Tigre centro quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) luego de que una maniobra imprudente derivara en un fuerte siniestro vial. Los involucrados no presentaron heridas de gravedad.

El incidente ocurrió cerca del mediodía, en la intersección de Avenida Cazón y Chacabuco, cuando una camioneta que circulaba por Cazón realizó un giro indebido hacia Chacabuco. En ese momento, el vehículo que venía en sentido contrario no logró frenar y terminó colisionando contra la parte trasera del rodado que dobló.

Desde la central de monitoreo, las cámaras detectaron inmediatamente el impacto y los agentes del COT activaron el protocolo correspondiente. A la escena arribaron móviles del COT, personal de Tránsito, Defensa Civil y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) para asistir a los vecinos involucrados.